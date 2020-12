Au moins une personne est décédée et des centaines d’autres ont été hospitalisées en raison d’une maladie inconnue qui est apparue à Eluru, en Inde. Les autorités médicales s’efforcent d’identifier les causes des problèmes de santé.

Les habitants de la ville, située dans l’État indien d’Andhra Pradesh, ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir souffert de vertiges, de maux de tête, de vomissements et de symptômes de type épileptique. Environ 300 personnes ont été traitées pour la maladie inexpliquée au total, avec plus de 140 patients ayant reçu leur congé après avoir reçu des soins médicaux, selon NDTV, citant des responsables de la santé.

La plupart des gens semblent se remettre de cette maladie bizarre, mais un patient, un homme de 45 ans, est décédé après avoir été admis à l’hôpital avec des symptômes de nausée et d’épilepsie.

Les autorités tentent toujours de déterminer la cause de la maladie inexpliquée. Les tomodensitogrammes n’ont rien révélé d’inhabituel chez les patients et les tests de liquide céphalo-rachidien sont également revenus à la normale. Les individus affligés ont tous été testés négatifs pour Covid-19. Des échantillons de sang, d’eau et de nourriture ont été collectés et envoyés à un laboratoire médico-légal, ont rapporté les médias locaux, et les responsables de la santé attendent les résultats des tests effectués pour détecter la bactérie E. coli.

Une équipe spéciale de médecins a été envoyée dans la ville alors que les responsables mènent une enquête porte-à-porte dans le but d’identifier des patients potentiels, ainsi que de trouver des indices qui pourraient révéler la source de la maladie.

Selon les médias, certains patients ont déclaré avoir eu des convulsions et perdu connaissance après avoir bu de l’eau du robinet. La contamination de l’eau a été identifiée comme le coupable de la série d’hospitalisations, mais les responsables ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve que quelque chose ne va pas avec l’approvisionnement de la ville.

