Alarme alors qu’Israël frappe à nouveau le poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Egypte | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le seul point de passage frontalier de Gaza avec l’Égypte, le seul point d’entrée non contrôlé par Israël, a de nouveau été touché par un raid aérien israélien, selon des informations.

La troisième attaque contre le terminal de Rafah en 24 heures consistait en « quatre missiles » qui ont visé le côté palestinien du terminal, a déclaré mardi l’association égyptienne locale Sinai for Human Rights.

Des témoins ont déclaré que la deuxième attaque avait touché le no man’s land entre les portes égyptienne et palestinienne, endommageant la salle du côté palestinien. L’armée israélienne a déclaré qu’elle ne pouvait « ni confirmer ni nier » toute attaque contre le passage « à ce stade », a rapporté l’agence de presse AFP.

L’ONG Sinaï pour les droits de l’homme a déclaré que les attaques de mardi avaient entraîné la fermeture du terminal, mais il n’y a eu aucune confirmation immédiate de part et d’autre.

Plus tôt mardi, l’armée israélienne a révisé une recommandation de l’un de ses porte-parole selon laquelle les Palestiniens fuyant ses raids aériens sur Gaza se dirigeaient vers l’Égypte.

Rafah est le seul point de passage possible vers le Sinaï pour les 2,3 millions d’habitants de Gaza. Le reste de la bande de terre longue de 40 km (25 milles) est entouré par Israël et la mer. Le passage des personnes et des marchandises est strictement contrôlé dans le cadre d’un blocus de Gaza imposé par l’Égypte et Israël.

Parallèlement, l’attaque israélienne sur Gaza aurait suscité l’inquiétude en Égypte, qui a exhorté Israël à assurer un passage sûr aux civils de l’enclave assiégée plutôt que de les encourager à fuir vers le sud-ouest en direction du Sinaï, ont déclaré mardi deux sources de sécurité égyptiennes à l’agence de presse Reuters.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré mardi que l’escalade à Gaza était « très dangereuse » et que l’Égypte faisait pression avec ses partenaires régionaux et internationaux pour une solution négociée à la violence.

L’Egypte ne permettra pas que cette question soit réglée aux dépens des autres, a déclaré el-Sissi dans des propos rapportés par l’agence de presse officielle MENA, une référence apparente au risque que les Palestiniens soient poussés vers le Sinaï.

L’Égypte, premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, a servi de médiateur entre Israël et les factions palestiniennes lors des précédents conflits à Gaza et a fait pression pour empêcher une nouvelle escalade des combats actuels.

Israël a bombardé Gaza avec les attaques les plus féroces des 75 ans d’histoire de son conflit avec les Palestiniens, après que le Hamas a lancé samedi une incursion meurtrière et sans précédent en Israël.

Lundi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a ordonné un « blocus total » de Gaza, coupant l’accès à l’eau, à la nourriture, au carburant et à l’électricité. Un tel siège de Gaza par l’armée israélienne, dans le but d’affamer la population, constitue un crime de guerre au regard des statuts des Nations Unies.

« Ce qu’il me semble, c’est que les mesures prises, y compris le bombardement du terminal de Rafah, suggèrent une intention de réellement affamer et tuer les personnes innocentes à l’intérieur de la bande de Gaza », a déclaré la rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese, à Al Jazeera, ajoutant que les Palestiniens de Gaza craignent de vivre quelque chose qui s’apparente à une « seconde Nakba » dans les jours à venir.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi qu’au moins 830 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées et plus de 4 250 blessées depuis samedi. Au moins 900 Israéliens ont également été tués depuis l’attaque sans précédent du Hamas.

Le siège de Gaza a également fait craindre que les civils palestiniens ne se retrouvent face à une énorme attaque, voire à une invasion terrestre israélienne, sans nulle part où fuir.

Le ministère de l’Intérieur de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que les bombardements israéliens de lundi et mardi avaient touché une porte d’entrée du côté palestinien du terminal de Rafah. Le passage a également été fermé du côté égyptien et les Palestiniens projetant de se rendre à Gaza se sont retirés vers Al Arish, la principale ville du nord du Sinaï, ont indiqué des sources égyptiennes.

La dernière attaque contre Rafah fait suite à un incident similaire survenu lundi qui a partiellement perturbé les opérations à la frontière, bien que des sources de sécurité égyptiennes aient déclaré que l’accès des voyageurs enregistrés et des activités humanitaires avait été rétabli mardi matin.

Lundi, environ 800 personnes ont quitté Gaza par le passage de Rafah et environ 500 personnes y sont entrées, bien que le passage ait été fermé à la circulation des marchandises, selon le bureau humanitaire des Nations Unies.