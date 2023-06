Alarme alors que près de 30 enfants disparaissent en deux semaines à Cleveland

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Plus de deux douzaines d’enfants ont disparu à Cleveland au cours des deux premières semaines de mai, ont déclaré des responsables de la police, sonnant l’alarme face à la vague « extraordinaire » de disparitions dans la région.

Au moins 27 enfants ont été portés disparus entre le 2 et le 16 mai, a déclaré le chef de la police de Newburgh Heights, John Majoy.

Le chef de la police, qui est également président du conseil d’administration de l’organisation Cleveland Missing, a averti que les disparitions d’enfants âgés de 12 à 17 ans avaient atteint des « niveaux sans précédent » en 2023.

« Il y a toujours des hauts et des bas avec les personnes disparues, mais cette année, cela semble être une année extraordinaire », a déclaré M. Majoy à Fox News.

«Pour une raison quelconque, en 2023, nous en avons vu beaucoup plus que nous ne le voyons normalement, ce qui est troublant en partie parce que nous ne savons pas ce qui se passe avec certains de ces enfants, s’ils sont victimes de la traite ou s’ils ‘ êtes impliqué dans des activités de gangs ou de drogue.

Selon le chef de la police, la majorité des cas étaient probablement des fugues, mais il craignait que de jeunes adolescents n’aient également été victimes de prédateurs, qui pourraient être des « loups déguisés en brebis ».

Il y avait un total de 56 cas actifs d’enfants disparus à Cleveland à la mi-mai.

La plupart des disparitions ne font pas l’actualité à moins qu’il n’y ait une alerte Amber, a-t-il déploré, ajoutant que résoudre les cas devient difficile car souvent il manque des photos des victimes.

M. Majoy a souligné qu’il n’avait jamais vu un nombre aussi élevé d’enfants disparus au cours de ses 33 années de carrière.

« C’est un crime silencieux qui se passe sous notre nez », a-t-il déclaré.

« Le problème, c’est où sont-ils ? Où vont-ils? Ils peuvent être dans une maison de la drogue ou élevés pour la prostitution ou pris dans le trafic de drogue ou dans des gangs.

Il a ajouté que lorsque les adolescents deviennent désespérés, ils rejoignent des gangs pour se protéger, ce qui conduit à des crimes d’initiation comme des détournements de voitures et des vols, ils vendent leur corps ou consomment de la drogue.

Dans un effort pour lutter contre l’augmentation des disparitions à Cleveland et dans d’autres régions du nord de l’Ohio, les maréchaux américains ont lancé «l’opération We Will Find You» en mai.

« Le Marshals Service s’engage pleinement à aider les agences fédérales, étatiques et locales à localiser et à récupérer les enfants disparus en danger », a déclaré le maréchal américain Pete Elliott dans un communiqué, selon le Poste de New York.

Les enquêteurs ont passé au peigne fin des cas à Cleveland, Toledo, Akron et d’autres comtés environnants pour retrouver les enfants disparus, ce qui a conduit à localiser certains des mineurs aussi loin que la Californie et l’Arizona.

« L’épidémie d’enfants disparus dans notre pays a besoin d’être mise en lumière, elle a besoin de notre attention. Nous espérons que des opérations comme celle-ci aiguiseront cet objectif. Chaque enfant mérite un environnement sûr pour grandir, et nous nous engageons à aider à fournir cela aux enfants et aux familles du nord de l’Ohio.

En 2022, plus de 15 000 enfants ont été portés disparus dans l’Ohio et quatre d’entre eux ont été retrouvés morts.

Selon un rapport du procureur général de l’État, Dave Yost, seuls cinq des enfants ont été kidnappés par un étranger, tandis que 34 cas concernaient des enlèvements par un parent non gardien.

Les autorités ont pu retrouver 96% des enfants, mais 615 sont allés en 2023 toujours portés disparus.