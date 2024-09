Alanna Gold, la société de vente de Sunset, est-elle propriétaire de Pioneertown ? Les habitants ne sont pas d’accord

La nouvelle agente de la dernière saison de « Selling Sunset » a été rapide à générer le drame immobilier pour lequel la série est connue – bien que, peut-être, pas le genre qu’elle avait prévu.

Dans la huitième saison de la série à succès de Netflix, diffusée vendredi, Alanna Gold, 32 ans, parle de son propre portefeuille immobilier.

« Je possède une petite ville de l’Ouest dans le désert », explique Gold, perché au sommet d’un balcon lors d’une journée portes ouvertes organisée par un courtier pour une propriété chic de Manhattan Beach. « Elle s’appelle Pioneertown. »

« Je ne savais pas qu’on pouvait acheter une ville », répond son collègue incrédule Bre Tiesi.

Les habitants de Pioneertown non plus.

« Quand il est sorti, ce fut une explosion communautaire », a déclaré Motel Pioneertown propriétaire Matt French, 40 ans. « Tout le monde se demandait : « Qui est cette personne ? »

En 2020, Gold et son mari, Adam, ont cofondé Pioneertown Land Management avec son partenaire David Corso après avoir décidé qu’ils voulaient « préserver un morceau d’histoire », a-t-elle déclaré Personnes. Corso et Adam Gold sont tous deux répertoriés dans les dossiers commerciaux de Pioneertown Land Co., qui possède sept parcelles au large de Mane Street, selon les registres publics – une petite fraction de la ville totale, qui compte environ 400 habitants.

La revendication de propriété a provoqué la colère de la petite communauté du désert. Le Pioneertown Gazette, un journal communautaire, a exigé de l’or s’excuser Un homme a déclaré qu’il avait reçu 50 SMS au cours du week-end, en se réveillant, de la part de voisins furieux de la scène. Les habitants exaspérés ont échangé entre eux des titres parmi les plus farfelus, comme « Le Pioneertown d’Alanna Gold est assez impressionnant ».

Les habitants reconnaissent que la téléréalité n’est pas réputée pour son adhésion stricte aux faits. Mais malgré tout, la représentation de Pioneertown comme une bande de désert reculée dont personne n’avait entendu parler semble un peu tirée par les cheveux.

La communauté non constituée en société du comté de San Bernardino, située à environ 200 kilomètres à l’est du centre-ville de Los Angeles, a été fondée en 1946 par un groupe de stars hollywoodiennes qui voulaient créer une ville qui pourrait également servir de décor de cinéma pour les westerns.

Huit décennies plus tard, c’est toujours une destination très connue. Les touristes viennent voir les façades à l’ancienne : un motel, un saloon, un comptoir commercial. Pappy and Harriet’s, une salle de concert, attire des artistes internationaux.

« On a raconté qu’elle avait trouvé un diamant brut dont personne n’avait jamais entendu parler », a déclaré French. « Comme si Paul McCartney avait joué dans Pioneertown ! »

Gold a présenté ses excuses aux habitants mardi, selon son équipe de relations publiques, soulignant que Pioneertown occupait une place particulière pour elle. C’est là qu’elle s’est rendue à son premier rendez-vous avec son mari – et plus tard où ils se sont mariés, a-t-elle déclaré dans ses excuses.

« Je suis profondément désolé pour la confusion que j’ai provoquée. Je ne suis certainement pas propriétaire de Pioneertown, je n’aurais jamais dû dire ça », a écrit Gold dans une note envoyée au Times. « J’adore Pioneertown et j’étais tout simplement trop excité d’en parler. »

Certains résidents ont déclaré qu’ils estimaient que le spectacle méritait une part de responsabilité.

« La moitié des vacances à Hollywood se déroulent ici, donc beaucoup de gens dans l’industrie auraient dû s’arrêter un instant pour remettre en question l’absurdité de cette affirmation », a déclaré Colleen Haggerty, 53 ans.

« Je veux dire, ce n’est pas Île Necker ”, a-t-elle ajouté, faisant allusion à l’île privée du président du groupe Virgin, Richard Branson.

Les représentants de « Selling Sunset » n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les registres publics, Pioneertown Land Management possède plusieurs bâtiments importants sur Mane Street, notamment le Scène sonore et le magasin général .

« Ce sont des bâtiments clés », a déclaré Curt Sautter, un résident de 60 ans. « Mais lorsqu’il s’agit de Pioneertown, ce n’est qu’une fraction de ce qui s’y passe réellement. »

Sautter a déclaré qu’il n’avait jamais été un grand fan de la télé-réalité et qu’il n’avait pas l’intention de s’y mettre. À l’exception occasionnelle de « Ice Road Truckers ».