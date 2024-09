Alanna Gold, de Selling Sunset, s’excuse d’avoir prétendu être propriétaire d’une ville de Californie

Dans une note d’excuses adressée aux habitants de Pioneertown, vue par TMZ, Alanna dit qu’elle est vraiment désolée pour la confusion, admettant qu’elle n’est certainement pas propriétaire de Pioneertown… et qu’elle n’avait certainement aucune intention de nuire en faisant cette affirmation.

Alanna a précisé qu’elle s’était un peu laissée emporter par l’émission parce qu’elle est tellement amoureuse de Pioneertown – c’est là qu’elle a eu son premier rendez-vous avec son mari, et ils se sont même mariés au Soundstage historique.

Elle nous a dit qu’ils voulaient faire partie de la communauté… alors ils ont acheté une maison et quelques propriétés là-bas, et c’est ainsi que la confusion s’est produite.

Les excuses ont été présentées après que les responsables de Pioneertown les ont réclamées… en critiquant ses « déclarations sans fondement » sur l’IG du Pioneertown Gazette. Ils ont déclaré que ses mensonges étaient une gifle aux 78 ans d’histoire de la ville et à ses générations d’habitants.

Ils ont clairement indiqué que Pioneertown est une communauté d’un mile carré désignée par le recensement avec plus de 400 habitants et est la propriété privée de plus de 100 artistes indépendants.