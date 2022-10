Alanis Morissette félicitée par Halsey pour ses hymnes stimulants, alors que les deux se produisent ensemble au Hollywood Bowl

Alanis Morissette a un fan dans la chanteuse Halsey, qui a crédité le chanteur “You Oughta Know” pour son propre succès en écrivant ses plus grands hymnes “f — you”.

Lors du 9e concert annuel “We Can Survive”, qui collecte des fonds pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide, les deux étaient des vedettes. Morissette et Halsey ont franchement parlé de leurs triomphes et tribulations en matière de santé mentale en tant que stars de l’industrie de la musique.

Halsey, qui utilise les pronoms she/they, a déclaré à la foule que l’impact de Morissette sur eux était profond. Pendant toute leur “vie”, ils disent que le chanteur “Ironic” leur a appris “comment écrire les meilleures chansons ‘f— you’ de tous les temps”, selon Page Six.

“Je pense que sans ses chansons ‘f— you’, je n’aurais probablement pas écrit ce qui a été la plus grande chanson de ma carrière jusqu’à présent.”

Halsey alors transformé en sa chanson à succès de 2018 “Without Me”, qu’ils ont qualifiée de “très Alanis-esque”.

En 2020, la jeune femme de 28 ans a sorti son album “Manic” avec le morceau “Alanis ‘Interlude” dessus, qui mettait en vedette l’artiste. Les deux l’ont joué ensemble sur scène.

Morissette a ensuite interprété ses propres succès, notamment “Hand in My Pocket” et “Thank U”.

Parmi les autres artistes présents au concert figuraient Weezer, OneRepublic, Garbage et Tate McRae.