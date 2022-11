Alanis Morissette explique la non-présentation du Rock and Roll Hall of Fame, affirme que l’environnement “réduit les femmes”

Alanis Morissette a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas se produire lors de la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame le 5 novembre.

La musicienne de rock de 48 ans s’est servie de son histoire sur Instagram lundi pour mettre fin aux “grommellements mal informés” sur son absence. Morissette devait interpréter “You’re So Vain” aux côtés d’Olivia Rodrigo. La performance a été sélectionnée pour honorer Carly Simon, lauréate du Temple de la renommée.

Morissette et Rodrigo ont même répété la performance pour la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame le 4 novembre avant que le chanteur ne quitte le spectacle, selon Variety.

“Il y a des rumeurs mal informées sur mon absence à la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame le week-end dernier”, a écrit Morissette. “Tout d’abord, je dois dire à quel point j’adore Carly Simon et Olivia Rodrigo et Dolly Parton et Janet Jackson et Pat Benatar et Sheryl Crow et Pink et Brandi Carlile et Sara Bareilles – et toutes les personnes et artistes incroyables qui étaient là.”

L’interprète de “Jagged Little Pill” a parlé des problèmes qu’elle a “tolérés” tout au long de sa longue carrière dans l’industrie de la musique.

“J’ai passé des décennies dans une industrie en proie à un sentiment anti-femme global et j’ai toléré beaucoup de condescendance et d’irrespect, de réduction, de dédain, de rupture de contrat, de manque de soutien, d’exploitation et de violence psychologique (et plus) tout au long de ma carrière, ” elle a continué.

Elle a ajouté : “Je l’ai toléré parce que rien ne m’empêcherait de me connecter avec ceux qui m’intéressaient et avec qui j’ai résonné. Je vis pour servir et connecter avec les gens et donc au fil des ans, je l’ai aspiré à plus d’occasions que je ne peux compter dans l’ordre Il est difficile de ne pas être affecté dans une industrie du monde entier, mais Hollywood est connu pour son manque de respect envers le féminin en chacun de nous.

Morissette a commencé sa carrière musicale dans les années 1990. Elle a ensuite sorti 10 albums studio. Tout en créant de la musique, le chanteur de “You Oughta Know” a également cultivé une carrière d’acteur.

Elle est connue pour ses apparitions dans “Le diable s’habille en Prada”, “City of Angels” et “Dogma”.

Morissette a poursuivi en expliquant qu’elle ne “passerait pas de temps” dans un “environnement” qui “réduit les femmes” à ce stade de sa carrière.

“Heureusement, je suis à un moment de ma vie où je n’ai pas besoin de passer du temps dans un environnement qui réduit les femmes”, a expliqué Morissette. “J’ai eu d’innombrables expériences incroyables avec des équipes de production de tous les genres tout au long de ma vie. Tellement, et tellement amusantes. Il n’y a rien de mieux qu’une équipe de personnes diverses se réunissant avec une seule mission. Je continuerai à apparaître dans ces environnements avec des cloches.”

Morissette et le Rock and Roll Hall of Fame n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

