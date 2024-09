Alanis Morissette et Charlotte Cardin honorées aux Women in Music Awards de Billboard Canada

La première édition des Women in Music Awards de Billboard Canada a eu lieu le 7 septembre à Toronto, où des vedettes comme Alanis Morissette, Charlotte Cardin et Jessie Reyez ont été reconnues pour leur talent et leur impact. Au total, 11 artistes et dirigeants de l’industrie musicale ont reçu des prix, dont Jully Black et Lu Kala.

Des discours sincères aux performances émouvantes, voici les moments les plus mémorables de la soirée.

Jully Black a reçu le prix Impact

La chanteuse, lauréate d’un prix Juno, a reçu le prix Impact pour avoir utilisé sa plateforme pour faire entendre les voix des Noirs et des Autochtones. Avant de monter sur scène pour interpréter une reprise touchante de « Redemption Song » de Bob Marley, elle a pris un moment pour dénoncer les inégalités dans l’industrie : « Les femmes sont moins bien payées. Si vous n’avez pas de place à la table, créez la vôtre », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Jully Black interprète « Redemption Song » en direct :

Plus tard, dans son discours de remerciement, elle a énuméré les femmes qui ont eu un impact positif sur sa vie avant de se féliciter elle-même : « C’est ma renaissance à 46 ans », a-t-elle déclaré. « Elle s’amplifie avec le temps. »

Jessie Reyez a remercié ses parents de l’avoir rendue courageuse

Reyez a remporté le prix de la pionnière pour avoir dénoncé l’injustice dans l’industrie de la musique et a salué le courage de ses parents. « Pour être honnête, une grande partie de l’audace dont j’ai la chance d’avoir, je l’ai acquise en étant aux premières loges pour observer mes parents, qui sont venus de Colombie pour construire une vie ici et ont ouvert la voie », a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement.

VIDÉO | Jessie Reyez accepte le prix du pionnier :

Reyez a déjà reçu le Prix ​​Billboard pour l’impact des femmes dans la musique en 2020 pour avoir dénoncé le sexisme, le racisme et bien d’autres choses encore.

Charlotte Cardin élue femme de l’année

Cardin, élue femme de l’année par Billboard Canada, a remercié son équipe ainsi que sa mère et sa sœur dans son discours encourageant. « Vous êtes les premiers à entendre mes nouvelles démos », a-t-elle déclaré.

La chanteuse, lauréate d’un prix Juno, a également remercié ses fans féminines pour leur soutien : « Je regarde un peu les chiffres, et 75 % de mon public est féminin et je vous suis très reconnaissante à toutes », a-t-elle déclaré.

Plus tard dans la soirée, elle a interprété sa ballade envolée « Next to You » de son album présélectionné pour Polaris, 99 nuits.

REGARDER | Charlotte Cardin interprète « Next to You » en direct :

Alanis Morissette évoque son accession au statut d’icône

Cardin a remis à Morissette le prix de l’icône et a déclaré que Morissette était l’une de ses inspirations : « Je veux dire que les artistes comme Alanis Morisette ici ce soir ne sont pas seulement des interprètes et des auteurs-compositeurs-interprètes, des musiciens et des artistes incroyables, ce sont de véritables champions de l’estime de soi et de l’acceptation de soi pour des générations entières. »

Morissette a ensuite expliqué ce que signifiait pour elle être une icône : « La définition d’une icône est un symbole représentatif qui mérite une vénération, un grand respect et une grande révérence, donc c’est cool ! », a-t-elle déclaré. « Dans la mesure où je peux dicter et imposer ce que j’aimerais offrir comme symbole, c’est que je voudrais être un symbole de sécurité à explorer en tant qu’être humain intérieurement, dans mes relations avec la vie, avec l’unité », a-t-elle poursuivi.

VIDÉO | Alanis Morisette accepte le prix de l’icône :

La liste complète des lauréates du Billboard Canada Women in Music 2024 est ci-dessous :

Prix ​​de l’icône

Alanis Morissette

Femme de l’année

Charlotte Cardin

Prix ​​du pionnier

Jessie Reyez

Prix ​​de l’étoile montante

Lu Kala

Prix ​​Impact

Juillet Noir

Groupe de l’année

Les Plages

Révélation de l’année

Allison Russell

Dirigeant de l’année

Kristen Burke, présidente de Warner Music Canada

Manager de l’année

Laurie Lee Boutet, gérante d’artistes chez Wednesday Management; et Laurie Chouinard, gérante d’artistes et affaires commerciales chez Cult Nation

Manager mondial de l’année

Sonali Singh, PDG de Ripple Effect Studios