Alanis Morissette et Bryan Adams rejoignent le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Les superfans ont crié d’adoration alors que les hitmakers Alanis Morissette et Bryan Adams ont été introduits au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens samedi lors d’une célébration remplie d’étoiles.

Certains des musiciens les plus connus du pays se sont réunis pour honorer le duo, ainsi que les autres intronisés en 2022 Jim Vallance, Daniel Lavoie et David Foster, au Massey Hall de Toronto.

Tout au long de la soirée, un thème de collaboration a émergé alors que plusieurs créateurs ont expliqué que l’écriture de chansons était rarement une pratique faite seul.

L’ami de longue date d’Adams et partenaire d’écriture, Vallance, n’était pas seulement reconnu pour ses contributions, mais était un autre intronisé, ce qui a laissé Adams se sentir choqué.

Bryan Adams, à gauche, et Jim Vallance acceptent leurs prix lors du gala du Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens. (Chris Young/La Presse Canadienne)

“Pour moi, l’écriture de chansons a toujours été un travail d’équipe”, a expliqué Adams en acceptant son honneur.

“Et la chose qui me rend le plus heureux ce soir … c’est de voir mon grand ami Jim Vallance être honoré comme il se doit.”

“Un travail d’équipe”

Vallance a rencontré Adams dans un magasin d’instruments de musique de Vancouver en 1978, ce qui a marqué le début de leur partenariat fructueux.

Morissette a pris un moment lors de son discours d’acceptation pour reconnaître les mentors qui l’ont aidée à élever son début de carrière, y compris l’auteur-compositeur américain Glen Ballard, qui a co-écrit sur sa carrière déterminante Petite pilule déchiquetée album.

“La meilleure partie de l’écriture de chansons pour moi est d’être dans une pièce et de se sentir en sécurité”, a-t-elle déclaré à propos de son expérience.

“Quand je l’écris, c’est pour moi”, a-t-elle ajouté. “Mais quand je le partage, c’est à vous, c’est à tout le monde d’interpréter.”

Tout au long de la nuit, des générations d’artistes féminines ont parlé de l’influence de Morissette sur elles.

La plus touchante était la chanteuse pop américaine de 19 ans Olivia Rodrigo, qui a expliqué comment Morissette avait changé sa vie grâce à sa musique et son mentorat. Les deux se sont rencontrés pour la première fois lors d’une séance photo de Rolling Stone l’année dernière.

“Encore plus que votre longue liste de réalisations musicales, j’admire avant tout votre caractère et votre gentillesse”, lui a dit Rodrigo.

“Je porterai les conseils que tu m’as donnés toute ma vie.”

Deborah Cox mérite une standing ovation

Avant le début des discours, l’événement du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens s’est ouvert avec une performance de Deborah Cox, qui a fait sensation avec une interprétation de David Foster Je n’ai rienécrit pour Whitney Houston le Le garde du corps bande sonore.

David Foster tient son prix au gala du Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Cela a valu au chanteur torontois une longue ovation debout – la première d’une longue série pour les interprètes, qui ont chacun offert des versions brillantes d’une variété de chansons des lauréats.

Pour Morissette, la gagnante d’un Grammy Alessia Cara a sorti un harmonica à transporter Main dans ma poche à sa finale puissante.

Serena Ryder a canalisé sa propre angoisse dans une interprétation de Tu dois savoir qui l’a vue bondir à travers la scène alors qu’elle entonnait les paroles.

« Comment fais-tu ça tous les soirs ? un Ryder déconcerté a posé à Morissette, qui était assis dans le public.

Le leader de Nickelback, Chad Kroeger, a donné une interprétation poignante d’Adams et Vallance Été 69tandis qu’un mélange de (Tout ce que je fais) Je le fais pour toi et Ça vient du coeur par Corey Hart a laissé des femmes crier son nom.

“L’industrie canadienne, la musique et tant de gens ont fait tout un plat du fait que vous et moi étions ces rivaux”, a déclaré Hart à Adams depuis la scène.

“Je ne sais pas, peut-être qu’il y avait une petite once de vérité là-dedans, mais je peux vous dire ce soir… que depuis le premier jour, j’avais déjà le plus profond respect et admiration pour vous, monsieur.”

L’auteur-compositeur Daniel Lavoie complète les intronisés. Il a été honoré pour avoir grandi de ses racines à Dunrea, au Manitoba, pour devenir l’un des écrivains canadiens-français les plus en vue, travaillant avec Céline Dion, Luce Dufault, Roch Voisine et Lara Fabian.

La soirée s’est terminée avec une autre des chansons de Foster laissant un impact émotionnel sur la foule.

Des générations de vedettes canadiennes, dont Andy Kim, JP Saxe, Charlotte Cardin et Divine Brown se sont réunies sur scène pour offrir une nouvelle version du single caritatif de Foster en 1985 Les larmes ne suffisent pasinterprété à l’origine par un supergroupe connu sous le nom de Northern Lights.