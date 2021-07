ALANA « Honey Boo Boo » Thompson avait l’air heureuse alors qu’elle posait aux côtés de sa sœur enceinte Pumpkin, l’appelant « fille pour la vie ».

Alana, 15 ans, a fait l’éloge de sa sœur enceinte qui l’a accueillie après que leur mère June ‘Mama June’ Shannon ait été arrêté pour trafic de drogue.

Instagram

Alana Thompson a appelé sa sœur Pumpkin, « ma fille pour la vie »[/caption]

Mieux connue sous son nom de scène Honey Boo Boo, Alana a posté une photo d’elle sur un bateau avec Pumpkin et sa fille, Ella.

« Mes filles 4 vie ! @pumpkin @ellagraceefird », a-t-elle légendé la photo où elle rayonnait de bonheur.

Les fans d’Alana ont définitivement remarqué à quel point l’adolescente était joyeuse.

« Vous avez l’air si heureux !!! Trois belles filles. Ayez toujours le dos l’un de l’autre, quoi qu’il arrive. « , a écrit un utilisateur d’Instagram.

Instagram

Alana vit avec sa sœur en Géorgie[/caption]

NOUS

Elle est allée vivre avec Pumpkin après que sa mère, Mama June, a été arrêtée pour trafic de drogue[/caption]

Un autre a ajouté : « Je sais que c’est vrai !!! Merci de nous rappeler la famille, l’amour inconditionnel et l’amour de soi.

Et un troisième a écrit : « Tu es tellement béni et belle. »

La semaine dernière, celui de juin la fille Anna Cardwell a félicité Pumpkin pour avoir fait un meilleur travail que leur mère pour élever Alana.

Anna, connue sous le nom de « Chickadee » dans l’émission familiale, a déclaré au Sun en exclusivité: « Alana semble beaucoup mieux être élevé par la citrouille. »

Médias sociaux – Se référer à la source

Pumpkin est maman d’Ella Grace avec son mari Josh[/caption]

Pumpkin est peut-être enceinte de son deuxième enfant, mais Anna dit que la jeune femme de 21 ans peut s’occuper d’élever Alana, 15 ans, en plus de ses propres enfants.

Anna a poursuivi: «Pumpkin a tout, elle a tout. Elle a une bonne tête sur l’épaule. Alana est beaucoup plus mature. Pumpkin s’assure que tout le monde a toutes ses affaires ensemble.

La jeune femme de 26 ans qui a elle-même deux enfants, a ajouté « Alana se débrouille très bien à l’école ces jours-ci. »

Anna, qui est l’aînée de la famille, a déclaré : « Je suis fière que Pumpkin se soit jointe à Alana et à la façon dont elle grandit.

La méga agence

Elle a récemment eu une baby shower pour son deuxième bébé à laquelle toutes ses sœurs et sa mère ont assisté[/caption]

En 2019, juin était arrêté pour trafic de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et des accusations d’attirail de drogue en Alabama.

Elle a été arrêtée avec elle petit ami Geno Doak, qui a été accusé de violence domestique au troisième degré, de possession d’une substance contrôlée et de possession d’attirail de drogue.

Il est estimé que juin dépensé 900 000 $ en un an en drogue.

juin a accepté une liste de dispositions, y compris des dépistages aléatoires de drogues et des fouilles aléatoires de sa voiture, de son domicile et de ses biens, La Tribune de Trussville signalé.

NOUS

Mama June et son petit ami Geno ont été arrêtés pour possession de drogue[/caption]

le Mama June : la route de la rédemption star ne peut pas consommer d’alcool ou de drogues ou visiter des endroits où ils sont utilisés et vendus, tels que des restaurants ou des bars.

Le favori de la réalité doit également rester employé, aller en consultation, effectuer 100 heures de service communautaire et être sous la surveillance d’un tribunal pendant un an.

Instagram

Alana vit en Géorgie avec Pumpkin et son mari[/caption]





Récemment, June a posté sur Instagram pour célébrer sa sobriété de drogues et alcool pendant 16 mois.

Plus tôt ce mois-ci, Pumpkin a montré son baby bump dans un soutien-gorge et des sous-vêtements et l’a appelée fils à naître son « plus beau cadeau » dans une publication Instagram.

La star de télé-réalité a légendé la photo : « Mon corps m’a fait le plus beau cadeau de la vie. »

Pumpkin partage également sa fille Ella, trois ans, avec Josh.