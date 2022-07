Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson subira une opération de perte de poids de 13 000 $

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alana Thompson, alias Honey Boo Boo, prévoit de subir une chirurgie de perte de poids pour vivre une vie plus saine.

La star de la télé-réalité, 16 ans, se rendra à New York fin août pour son opération après son 17e anniversaire, a confirmé mercredi la représentante d’Alana, Gina Rodriguez, à Fox News Digital.

L’alun de “Here Comes Honey Boo Boo” recevra une gaine endoscopique de suture sculptée par le médecin spécialiste de la perte de poids Steven Batash, au prix d’environ 13 000 $.

La star de TLC pèserait 275 livres et voudrait maigrir à 150.

MAMA JUNE RÉVÈLE QU’ELLE A DÉPENSÉ PRÈS DE 1 M$ AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE DE LA DÉPENDANCE

Après avoir essayé de nombreux régimes et augmenté son exercice au cours de la dernière année, Thompson n’a pas obtenu les résultats qu’elle recherchait et craint que son poids ne soit génétique. Elle croit que la chirurgie bariatrique est la solution pour atteindre ses objectifs.

Thompson subira la procédure aux côtés de son petit ami, Dralin Carswell, 20 ans, qui partage des objectifs de perte de poids similaires et voulait vivre l’expérience ensemble.

Le couple se fréquente depuis 2021 et l’a officialisé sur Instagram en septembre.

L’ancienne star de “Toddlers & Tiaras” a déjà parlé de la honte corporelle des gens sur les réseaux sociaux, alors qu’elle posait pour Teen Vogue en août.

“Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent comme ça”, a-t-elle déclaré à Teen Vogue lors de son interview.

“Juste parce que j’ai un peu plus de viande sur mes os, tu veux me détester ? Je n’aurai jamais honte de mon corps… Comme, je sais que je suis belle, et je sais que j’ai un corps qui tape, alors… Je m’en fiche.”

Elle a également parlé franchement de ne pas avoir “beaucoup d’amis” en plus de son petit ami, Carswell.

“Pour être honnête, je n’ai pas beaucoup d’amis. Du tout”, a admis Thompson, le cœur brisé.

“Parce que j’ai l’impression que les gens se disent : “Oh, mon Dieu, je suis amie avec Honey Boo Boo””, a-t-elle expliqué.

“Je ne fais vraiment confiance à personne, donc je n’ai pas d’amis.”

Thompson et Carswell ont reçu un contrecoup pour leur écart d’âge en septembre 2021 après seulement six mois de fréquentation.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les gens ont rapidement critiqué leur relation après que Honey Boo Boo ait publié leur première photo Instagram ensemble, mais l’ont rapidement supprimée après que la publication ait été inondée de commentaires critiques.

Bien qu’Internet désapprouve leur relation, la famille de Thompson aurait accepté Carswell.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le couple a confirmé leur fréquentation en mars 2021 alors que les deux résident en Géorgie, où l’âge du consentement est de 16 ans.