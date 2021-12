Alana Haim sur ‘Licorice Pizza’, son premier film surprenant

« Et le prénom sur le script est Alana. » À l’exception de quelques apparitions dans des clips vidéo, Haim n’avait jamais joué auparavant, et c’était le premier scénario de film qu’elle lisait. « C’était comme » EXTERIEUR « », se souvient-elle, étourdie. « J’étais comme, ici, nous aller. Nous lisons un scénario. C’est le films.«

Ce n’était pas particulièrement inhabituel : Anderson était devenu un ami proche de la famille depuis qu’il avait commencé à réaliser des clips pour Haïm , le groupe de rock nominé aux Grammy Awards Alana est avec ses deux sœurs aînées, Este et Danielle. (Leur mère, Donna, était également la professeure d’arts bien-aimée d’Anderson à l’école élémentaire – une coïncidence fortuite qu’il n’a réalisée qu’après avoir déjà rencontré ses filles.) Vidéo YouTube, un article qui pourrait les inspirer. Mais ce message était différent, et un peu mystérieux : Juste un document Word sans titre.

Alors qu’elle lisait le scénario de ce qui allait devenir « Licorice Pizza », le neuvième long métrage chaleureux et nostalgique d’Anderson, Haim pensa l’avoir envoyé pour lui faire savoir qu’il avait nommé un personnage en son honneur. « Honnêtement, j’étais juste flattée qu’il utilise mon nom », a-t-elle déclaré. « Parce que quand on pense aux films de Paul Thomas Anderson, les noms sont incroyablement emblématiques », a-t-elle déclaré, citant la star du porno Dirk Diggler de « Boogie Nights » (1997) et Reynolds Woodcock, le créateur de mode orageux que Daniel Day-Lewis a dépeint. dans « Thème fantôme » (2017). « Je veux dire, j’aime mon nom, mais est-ce que je pense que mon nom est emblématique ? Pas quand vous le mettez à côté de, comme, Reynolds Woodcock. Mais j’étais flatté. J’étais comme, ‘Paul va utiliser mon nom dans un film.' »

MGM, via Associated Press

Crédit… MGM, via Associated Press

Bradley Cooper, à gauche, et Cooper Hoffman avec Alana Haim au volant d’un camion dans « Licorice Pizza ». Une fois qu’elle a maîtrisé la conduite, elle a dit: « Je me sentais comme une dure à cuire. »

Lorsqu’on lui a présenté la version des événements d’Alana au téléphone plus tard dans la même journée, Anderson a soupiré puis a ri pendant un long moment. « N’aurait-il pas été complètement impoli et insensé de ma part de lui envoyer un script avec un personnage nommé Alana, seulement pour lui dire: » Merci de l’avoir lu, j’apprécie vos notes, je vais engager une actrice pour jouer une femme nommée Alana ? Oh et au fait, elle a deux sœurs qui s’appellent Este et Danielle et il y a plusieurs situations qui sont venues de ta vie.’ Quel genre d’ami serais-je ? C’est terrible. »

Mais cela aurait été à peu près aussi plausible que ce qui se passait réellement : un auteur célèbre demandait à Haim, qui n’avait jamais été dans un film auparavant, de réaliser son prochain long métrage. Plus tard dans la nuit, lorsqu’ils se sont entretenus au téléphone et qu’Anderson a clarifié sa demande, Haim – dans un torrent de « mots-vomis » – a immédiatement dit oui. Quelques heures plus tard, les premiers doutes s’installent : « Et si j’étais juste horrible ? J’étais comme, ‘Je ne sais même pas où aller voir. Et si je regardais la caméra ? »

Miraculeusement, elle l’a réussi à la pelle. « Licorice Pizza » établit Haim comme une présence révélatrice et magnétique à l’écran, une fusion unique de daffy, de Carole Lombard vissée, de la naïveté au visage frais de Sissy Spacek et de l’énergie nerveuse et capable d’un personnage de dessin animé décalé. Même lorsqu’elle partage le cadre avec Sean Penn, Tom Waits ou Bradley Cooper, c’est son visage – tacheté de rousseur, élastique, imprévisible – qui attire l’attention du spectateur. Les critiques ont fait l’éloge de la performance; David Rooney du Hollywood Reporter l’a appelé « l’un des débuts à l’écran les plus excitants de mémoire récente ».