Alana Haim décroche des films consécutifs avec Josh O’Connor et Zendaya

Alana Haim, l’auteure-compositrice-interprète du groupe de rock Haim, poursuit sa carrière d’actrice après avoir fait ses débuts dans le film de Paul Thomas Anderson. Pizza à la réglisse.

Haim a prévu deux longs métrages consécutifs impliquant des noms audacieux.

Haim a commencé la production le Le cerveauun drame de braquage d’art mettant en vedette Josh O’Connor et réalisé par Kelly Reichardt. Elle se lancera alors dans Le drameune fonctionnalité de Scénario de rêve le cinéaste Kristoffer Borgli qui met également en vedette Zendaya et Robert Pattinson.

Cerveau dans le contexte de la guerre du Vietnam et du début du mouvement de libération des femmes en Amérique.

Neil Kopp, Anish Savjani et Vincent Savino de filmscience en sont les producteurs. Mubi, le distributeur mondial de films, la société de production et le service de streaming, finance le drame et la distribution.

Drame L’histoire est centrée sur un couple, joué par Zendaya et Pattinson, qui, dans les jours qui ont précédé leur mariage, se retrouvent dans une crise lorsque des révélations inattendues font dérailler ce que l’un d’eux pensait savoir de l’autre. L’histoire aborde l’aveuglement de l’amour, selon des sources. Borgli a également écrit le scénario.

Ari Aster, Lars Knudsen et Tyler Campellone de Square Peg produisent le long métrage dont le tournage commencera plus tard ce mois-ci.

Dans le cadre de Haim, Alana Haim a remporté deux nominations aux Grammy Awards et s’est produite sur Samedi soir en directmarquant des succès avec des chansons telles que « Want You Back » et « Little of Your Love ».

Elle a fait ses débuts d’actrice avec Pizzala comédie dramatique de 2021 mettant également en vedette Cooper Hoffman et réalisée par Anderson, un fan du groupe qui a réalisé plusieurs de leurs vidéos. Ses débuts lui ont valu de bonnes critiques et lui ont valu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans une catégorie comédie et musique ainsi que des nominations aux BAFTA et Critics Choice. Anderson a également choisi Haim dans son dernier long métrage, qui est en cours de publication et qui devrait être publié par Warner Bros. en 2025. Leonardo DiCaprio joue dans le long métrage sans titre.

Haim est remplacé par UTA, Entertainment 360 et Hansen Jacobson.