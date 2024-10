Alana Haim au casting des nouveaux films The Mastermind et The Drama

Alana Haim a décroché des rôles dans deux autres films à venir. Selon Le journaliste hollywoodienla plus jeune sœur de Haim apparaîtra aux côtés de Josh O’Connor dans le drame de braquage d’art réalisé par Kelly Reichardt. Le cerveaupuis rejoignez Zendaya et Robert Pattinson dans un thriller national Le dramedu réalisateur Kristoffer Borgli et du coproducteur Ari Aster.

L’actualité du casting d’aujourd’hui fait suite à l’annonce – faite plus tôt cette année – selon laquelle Haim, Teyana Taylor et Junglepussy avaient rejoint le casting du prochain long métrage de Paul Thomas Anderson. Le film, encore sans titre, sortira via Warner Bros. en 2025, selon Le journaliste hollywoodienet il peut inclure de la musique de Jonny Greenwood, collaborateur de longue date d’Anderson.

Haim a fait ses débuts au cinéma dans Anderson’s Pizza à la réglissece qui lui a valu une nomination aux Golden Globes pour son interprétation d’Alana Kane.