Alan Yentob est l’un des huit hauts employés à lutter contre les accusations concernant leur rôle dans la crise financière de l’association caritative Kids Company

Alan Yentob a nié des ministres qui ont fait du «chantage» pour avoir remis des millions de dollars en espèces aux contribuables à Kids Company peu de temps avant l’effondrement de l’organisme de bienfaisance.

L’ancien directeur créatif de la BBC a été président de Kids Company de 2003 jusqu’à sa faillite en 2015 jours après avoir reçu une subvention gouvernementale de 3 millions de livres sterling.

M. Yentob et sept autres hauts employés – dont la fondatrice de l’organisme de bienfaisance Camila Batmanghelidjh – se battent contre les accusations concernant leur rôle dans la crise financière dans une affaire devant la Haute Cour.

Le séquestre officiel affirme que le conseil d’administration n’a pas réussi à plusieurs reprises à arrêter l’effondrement de l’organisme de bienfaisance malgré les avertissements concernant sa situation financière périlleuse.

M. Yentob et les autres pourraient être interdits d’administrateur de société holding pendant six ans s’ils sont reconnus coupables.

L’organisme de bienfaisance, qui dirigeait des centres d’aide aux jeunes en difficulté dans le sud de Londres et à Bristol, a reçu 42 millions de livres sterling d’argent des contribuables au cours de sa vie.

La Haute Cour de Londres a appris hier qu’en 2013, les administrateurs demandaient au gouvernement plus de 4 millions de livres sterling par an que l’organisme de bienfaisance recevait auparavant.

M. Yentob a assisté à une réunion au 10 Downing Street l’année suivante pour demander 12 millions de livres sterling.

La demande a été rejetée et M. Yentob s’est fait dire qu’une subvention de 4,2 millions de livres sterling pour l’exercice suivant serait la dernière car « le Premier ministre ne pouvait pas être considéré comme favorable à Kids Company ».

Le Premier ministre de l’époque, David Cameron, a déjà été décrit comme «hypnotisé» par Mlle Batmanghelidjh.

Le fondateur de Kids Company Camila Batmanghelidjh et le président du conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance, Alan Yentob, témoignent devant le Comité d’administration publique de la Chambre des communes en 2015

Dans un affidavit pour l’audience, M. Yentob a admis un « lobbying de haut niveau », ajoutant: « Il est vrai que Kids Company ferait remarquer que si le financement gouvernemental n’était pas disponible, il pourrait être nécessaire de fermer les centres ou de fermer complètement.

«Ce n’était pas une« menace »ou un« chantage ». C’était juste un fait.

M. Yentob a déclaré: « Ces procédures de disqualification sont une humiliation profonde et injuste pour les administrateurs qui ont consacré des années de dévouement et d’engagement à soutenir les plus vulnérables de la société. »

L’audience continue