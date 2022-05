Alan White, batteur de longue date du groupe rock progressif Yes, est mort à 72 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alan White, le batteur de longue date des pionniers du rock progressif Yes, qui a également joué sur des projets avec John Lennon et George Harrison, est décédé. Il avait 72 ans.

La mort de White a été annoncée sur sa page Facebook par sa famille. Le poste a déclaré qu’il était décédé jeudi à son domicile de la région de Seattle après une brève maladie. Quelques jours plus tôt, Yes avait annoncé qu’en raison de problèmes de santé, White ne participerait pas à la prochaine tournée du groupe au Royaume-Uni pour célébrer le 50e anniversaire de l’album emblématique “Close to the Edge”.

White a rejoint Yes en 1972, en remplacement du batteur d’origine Bill Bruford. Dans un groupe réputé pour ses fréquents changements de composition, White était une constante et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de Yes en 2017.

Bien qu’il n’ait pas joué sur “Close to the Edge”, il a joué sur tous les albums studio de Yes pendant près de cinq décennies, y compris le dernier album du groupe, “The Quest”, sorti l’année dernière.

ANDY FLETCHER, CLAVIERISTE ET MEMBRE FONDATEUR DE DEPECHE MODE, MORT À 60 ANS

White est resté avec le groupe à travers ses nombreuses itérations. L’acte pionnier de la scène rock progressive en Angleterre a gagné en popularité au début des années 1970 aux côtés de groupes comme Genesis, Pink Floyd et Jethro Tull. Yes était surtout connu pour ses arrangements complexes et le talent musical de ses membres individuels.

Lorsque le rock progressif est tombé en désuétude à la fin des années 1970, de nombreux groupes associés au genre ont connu des difficultés.

Après un autre changement de line-up, Yes, avec White toujours derrière la batterie, s’est réinventé dans les années 1980 en tant que groupe plus dur qui attirait les jeunes auditeurs plus sensibles au heavy metal et aux indices visuels des vidéoclips. En 1983, Yes a sorti l’album à succès “90125”.

LE CHANTEUR ‘AMERICAN PIE’ DON MCLEAN SE RETIRE DE LA CONVENTION DE LA NRA

Résident de longue date de la région de Seattle, White est né à Pelton, dans le comté de Durham, en Angleterre, en 1949. Sa famille a déclaré qu’il avait commencé des cours de piano à l’âge de 6 ans et qu’il avait commencé à jouer de la batterie à l’âge de 12 ans.

White a joué avec des groupes en Angleterre tout au long des années 1960. En 1969, John Lennon lui demande de rejoindre son Plastic Ono Band. Dans une interview accordée au Seattle Times en 2021, White a déclaré qu’il pensait que l’appel du célèbre Beatle était une farce.

“Une voix a annoncé:” Bonjour, c’est John Lennon “”, a déclaré White. “J’ai pensé que c’était un pote qui me tirait la jambe, j’ai raccroché et je suis retourné dans la cuisine.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

White a donné un concert en 1969 à Toronto avec le groupe de Lennon, qui comprenait également le guitariste Eric Clapton. White a également joué avec un autre Beatle, contribuant à la batterie de l’album solo de George Harrison de 1970 “All Things Must Pass”.

Dans la déclaration annonçant sa mort, sa famille a écrit : “Alan était beaucoup de choses pour beaucoup de gens : une rock star certifiée pour les fans du monde entier ; un membre du groupe pour quelques privilégiés, et un gentleman et ami pour tous ceux qui l’ont rencontré.”