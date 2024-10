Alan Wake 2 sur PS5 Pro est à 30 FPS en mode qualité avec Ray Tracing, mais le mode Performance bénéficie également de gros boosts

Remedy Games a détaillé son approche de la mise à jour PS5 Pro d’Alan Wake 2 dans un nouveau message sur son site officiel, expliquant que le mode Qualité ajoutera le lancer de rayons au détriment d’un fonctionnement à 30 FPS, mais que le patch inclura également de grandes améliorations du mode Performance. .

Selon le poste officielle mode qualité d’Alan Wake 2 fonctionnera à 30 FPS avec lancer de rayons tout en produisant une résolution de 3840 x 2160 (4K). Sa résolution de rendu sera de 2176 x 1224. À certains égards, ce n’est pas surprenant étant donné les exigences PC élevées d’Alan Wake 2, qui recommandent au moins un RTX 4080 pour de bonnes performances avec le lancer de rayons activé.

Cela dit, il existe encore des améliorations significatives dans la version PS5 Pro d’Alan Wake 2 sans sacrifier la fréquence d’images. Entre autres choses, Remedy promet « une résolution de sortie nettement plus élevée » à peu près comparable au mode Qualité de la PS5 de base en poussant la résolution à 4K, l’alignant ainsi sur l’argumentaire de vente global de Sony pour la console. Il comprend également des améliorations globales de « la stabilité, du brouillard, de l’éclairage volumétrique et de la précision des ombres ».

« Nous avons réalisé plusieurs expériences, notamment la mise à niveau de la sortie du mode Performance à 60 ips de 1440p à 4k et l’ajout de PSSR (la méthode de mise à l’échelle basée sur l’IA de Sony), ce qui a eu un impact positif sur la netteté et la stabilité de l’image en mouvement », a expliqué Remedy.

« L’augmentation de la résolution de rendu interne consomme beaucoup de puissance de traitement, quelle que soit la puissance de votre matériel. Cependant, dans nos expériences, même en mettant toute la puissance supplémentaire pour augmenter la résolution de rendu, on obtenait une différence à peine perceptible dans l’image de sortie ou dans sa qualité. Ajouter plus de pixels pour gagner en qualité visuelle n’est pas simple avec les nouvelles méthodes de mise à l’échelle basées sur l’IA. »

Le message de Remedy détaille ensuite la manière dont la version console intègre le traçage de rayons ainsi que son coût, notant comment chaque rayon doit être « tracé et son impact évalué et ombré ».

« Dans un jeu comme Alan Wake 2, ses interactions complexes lumière-matériau et ses environnements riches peuvent rendre le traçage, l’ombrage et le débruitage même d’un seul effet de traçage de rayons trop coûteux pour justifier le coût en fonction du matériel », indique le message. « Géométriquement, Alan Wake 2 est un jeu très dense. L’utilisation d’un pipeline de rendu piloté par GPU et sa sélection fine avec le skinning exécuté sur GPU ont permis de créer des scènes forestières densément peuplées avec des couches et des couches de feuillage et d’arbres rencontrés. pendant les segments de gameplay de Saga se déroulant dans les environnements luxuriants du nord-ouest du Pacifique.

En fin de compte, Alan Wake 2 est l’un des jeux les plus beaux du moment, les résultats devraient donc être impressionnants, quel que soit le mode que vous choisissez. Il rejoindra une poignée d’autres jeux qui bénéficient de mises à niveau majeures sur la PS5 Pro, notamment Final Fantasy VII Rebirth et plusieurs versions propriétaires. Rendez-vous ici pour découvrir nos impressions complètes sur la PS5 Pro, qui sera lancée le 7 novembre.

Kat Bailey est directrice des actualités d’IGN ainsi que co-animatrice de Nintendo Voice Chat. Vous avez un conseil ? Envoyez-lui un DM à @the_katbot.