Alan Titchmarsh se déchire dans le Chelsea Flower Show pour s’être « tiré une balle dans le pied » alors que le jardin gagnant était couronné

LE RADIODIFFUSEUR Alan Titchmarsh déchire le Chelsea Flower Show pour s’être « tiré une balle dans le pied » alors que le jardin gagnant était couronné.

Le présentateur et jardinier a participé à l’événement annuel après que Horatio’s Garden, accessible aux fauteuils roulants, ait remporté le premier prix.

Il a écrit un long essai après avoir assisté à chaque événement annuel du Chelsea Flower Show depuis 1969[/caption]

Des médailles sont décernées au Chelsea Flower Show dans chaque catégorie de jardin, qui comprend Show Gardens, Sanctuary Gardens, Balcony Gardens ainsi que Container Gardens.

Cependant, Alan, 74 ans, a critiqué l’émission de cette année dans un article pour Country Life car il pense que les jardiniers eux-mêmes subissent des pressions pour faire valoir des points supplémentaires sur l’environnementalisme.

« Ayant assisté à cette extravagance horticole chaque année depuis 1969, il a été intéressant de la voir évoluer et devenir de plus en plus visible.

« Le but premier du RHS Great Spring Show – pour lui donner son titre original – devrait sûrement être de célébrer l’excellence horticole et de permettre aux producteurs de toutes sortes de plantes et aux concepteurs de toutes sortes de jardins de démontrer leurs compétences et de les transmettre. aux générations futures.

« Parfois, il est obscurci par la nécessité de démontrer que les jardiniers ne sont pas des traditionalistes purs et durs, mais des gens dynamiques avec un doigt sur le pouls environnemental actuel.

La star de la télévision a admis qu’il était ouvertement inquiet des tendances affichées lors de l’émission.

Il explique: « Je m’inquiète des dangers de se plier aux tendances actuelles et de laisser le jardinage se fonder sur une sorte d’attitude de laisser-faire envers les plantes qui évite toute forme d’interférence humaine en supposant qu’il vaut mieux laisser la nature à elle-même et à tout. musculation de notre part est à déplorer.

« Permettre à un jardin fondé sur aucune intervention de l’homme d’être considéré comme le meilleur de l’exposition est risqué, mais si cela se reproduisait, une société consacrée et fondée sur la transmission des compétences horticoles pourrait légitimement être accusée de se tirer une balle dans le pied. »

Il a ajouté: « Pourquoi avons-nous si peur de promouvoir le jardinage? »

Mais le poète a aussi de l’espoir pour l’avenir du festival annuel de la nature et il veut que l’événement soit entièrement consacré au jardinage.

« Les juges des jardins de l’exposition doivent se rappeler que les milliers de personnes qui assistent à l’exposition apprécient les belles plantes et les jardins dans lesquels ils veulent être encore plus que des idées de conception décalées qui sont considérées comme « avant-gardistes ».

« Oui; nous avons besoin d’idées rafraîchissantes, mais au cœur de ce spectacle devrait être une célébration du jardinage. J’espère vraiment que mon 55e Chelsea Flower Show prouvera que c’est le cas.

Le présentateur connu pour son amour de la nature a assisté à son 55e Chelsea Flower Show[/caption] Éclaboussure

