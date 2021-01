Alan Titchmarsh a exclu de faire de la télé-réalité comme Strictly Come Dancing et I’m A Celebrity – disant qu’il préférerait être un «vieux brouillard» assis à la maison à regarder la télévision ou à faire des émissions de jardinage à la place.

Le joueur de 71 ans passe régulièrement à la télévision pour le jardinage et anime des émissions de télévision, mais ne profitera pas d’une apparition dans une série basée sur des célébrités.

Il a dit: «On m’a demandé de continuer les deux Strictly et je suis une célébrité et vous ne me verrez pas non plus.

« Je suis très flatté d’avoir été invité, mais tout compte fait, je préfère m’asseoir et regarder Doc Martin, que mes enfants appellent » la vieille télévision brumeuse « . Je suis heureux d’être un vieux brumeux.

«Je ne vais pas à la télé-réalité, mais je suis devenu accro à Selling Sunset de Netflix, qui parle des agents immobiliers de Beverly Hills et qui est tellement scandaleux – ma plus jeune fille et moi en parlerions.







(Image: PA)



Au cours des derniers mois en lock-out, Alan a mis une demi-pierre après s’être cassé la cheville à la maison en septembre.

Cela l’a laissé frustré car il avait perdu du poids en lock-out l’année dernière tout en s’occupant de ses jardins et en faisant 26 000 pas par jour.

Heureusement, malgré le verrouillage, il a réussi à continuer à filmer sa série ITV Love You Weekend de chez lui, ce dont il est reconnaissant et dit que c’est une «bouée de sauvetage» pour certaines personnes, leur donnant un lien avec la campagne lorsqu’elles ne peuvent pas visiter.







(Image: ITV)







(Image: PA)



S’adressant à Radio Times sur son avenir, il a ajouté: «Je n’arrête pas de dire que je dois ralentir et essayer d’être meilleur pour dire non, mais je préfère m’user que rouiller.

« Ma femme s’inquiète un peu que j’en fasse trop. J’ai maintenant une règle selon laquelle je ne passerai qu’une nuit loin de chez moi parce que j’aime trop être avec ma famille. »

Love Your Weekend avec Alan Titchmarsh est sur ITV dimanche à 10h.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303