Alan Sugar critiqué après avoir affirmé que les employés de la FMH sont des « paresseux » qui devraient être « moins payés »

Le magnat des affaires britannique Alan Sugar s’est impliqué dans une querelle sur Twitter après son commentaire sur les personnes travaillant à domicile. Tout a commencé lorsque le journaliste Andrew Pierce a tweeté que le gouvernement vendait les bureaux de Whitehall pour 1,5 milliard de livres puisque les gens travaillaient à domicile, et a posé la question : « Pourquoi le gouvernement ne leur ordonne-t-il pas de retourner à leur bureau ?

Le gouvernement vendra 1,5 milliard de livres sterling de bureaux de Whitehall laissés vides en travaillant à domicile. Pourquoi le gouvernement ne leur ordonne-t-il pas de retourner à leurs bureaux ? – Andrew Pierce (@toryboypierce) 29 août 2022

Sugar a cité le tweet et a qualifié les personnes travaillant à domicile de “connards paresseux”. Il a écrit : « Des connards paresseux qui regardent le golf et le tennis à la maison alors qu’ils sont censés travailler. Nous, les contribuables, les payons. Ramenez-les au bureau ou renvoyez-les.

Des paresseux qui regardent le golf et le tennis à la maison pendant qu’ils sont censés travailler. C’est nous, le contribuable, qui payons. Ramenez-les au bureau ou renvoyez-les https://t.co/QkIg2r2IDL — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 29 août 2022

Il a ensuite mentionné un rapport de Good Morning Britain qui parlait d’augmentations pour les personnes travaillant à domicile. Qualifiant le rapport de “déchets”, Sugar a déclaré : “Ils doivent payer le loyer, le chauffage et les tarifs avec ou sans un lieu de travail complet. Les gens devraient être payés moins; ils économisent sur les frais de déplacement.

.@GMB disent que les personnes qui travaillent à domicile devraient être mieux payées pour se réchauffer, car les entreprises économisent de l’argent pendant que le travailleur est absent. DÉCHETS ils doivent payer le loyer, le chauffage et les tarifs avec ou sans lieu de travail complet. Les gens devraient être payés moins, ils économisent les frais de déplacement. — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 31 août 2022

Pendant ce temps, les plaisanteries sur Twitter mijotaient également, auxquelles Sugar participait activement et échangeait des mots avec des internautes enregistrant leur mécontentement à l’égard de son opinion.

Un utilisateur a déclaré: “C’est incroyable de voir à quel point vous êtes en retard par rapport à l’époque actuelle, étant donné que vous êtes un milliardaire.”

Un grand pourcentage de personnes qui travaillent à domicile sont des connards paresseux qui ont appris à aimer la vie créée par la pandémie. Qu’en est-il des infirmières, des médecins, des nettoyeurs, du personnel des restaurants, des constructeurs et des décorateurs, des chauffeurs de taxi et de camion, ils ne peuvent pas travailler à domicile mais fournissent un service aux paresseux. — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 31 août 2022

Pendant ce temps, les plaisanteries sur Twitter mijotaient également, auxquelles Sugar participait activement et échangeait des mots avec des internautes enregistrant leur mécontentement à l’égard de son opinion.

Un utilisateur a déclaré: “C’est incroyable de voir à quel point vous êtes en retard par rapport à l’époque actuelle, étant donné que vous êtes un milliardaire.”

C’est incroyable à quel point vous êtes en retard par rapport à l’époque actuelle, étant donné que vous êtes un milliardaire. Les personnes qui travaillent à domicile sont plus productives, ce que vous sauriez si vous enleviez la tête de votre derrière assez longtemps pour voir. – M. Dunne (@MrDunnePE) 30 août 2022

Sugar a immédiatement riposté en disant: «Écoutez, connard, la plupart de ceux qui travaillent à domicile regardent plus la télévision que le travail. Il y a quelques exceptions, mais la majorité sont des paresseux.

Écoutez, la plupart des salauds qui travaillent à domicile regardent plus la télévision que le travail. Il y a quelques exceptions mais la majorité sont des paresseux. Lorsque certaines de mes entreprises recrutent, la première question posée par certains candidats est “puis-je travailler à domicile”. On leur montre la porte. https://t.co/zFKajcZ95q — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 30 août 2022

Un utilisateur a souligné comment les entreprises économisent de l’argent en ne payant pas de loyer pour des espaces de bureau coûteux “et tout le chauffage, la climatisation et l’électricité qui vont avec”.

Ou, les gens devraient être mieux payés parce qu’il y a plus d’argent disponible lorsque les entreprises économisent de l’argent sans payer le loyer des bâtiments coûteux et tout le chauffage, la climatisation et l’électricité qui vont avec. Il n’y a que ceux qui possèdent les bureaux vides qui ont un problème 😉 – Tim Moore (@tjmoore) 31 août 2022

En réponse à l’utilisateur, Sugar a déclaré: “Sur quelle planète vivez-vous? Les entreprises n’économisent pas d’argent pour payer le loyer, le chauffage et les tarifs de l’immeuble qu’elles occupent. Désolé, vous dites n’importe quoi.

Sur quelle planète vivez-vous. Les entreprises n’économisent pas d’argent pour payer le loyer, le chauffage et les tarifs des immeubles qu’elles occupent . Désolé, vous parlez de bêtises. https://t.co/YxLeFOv6uZ — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 31 août 2022

“Lord Sugar n’aime pas que les gens travaillent à domicile pendant qu’il travaille à domicile (wee, son yacht). Une règle pour les pauvres et des règles différentes pour les riches », a écrit un utilisateur. À quoi, Sugar a répondu: “Vous êtes une personne ignorante.”

Lord Sugar n’aime pas que les gens travaillent à domicile pendant qu’il travaille à domicile (enfin, son yacht). Une règle pour les pauvres et des règles différentes pour les riches. —Richard Briggs (@richybriggs) 31 août 2022

Vous êtes une personne ignorante https://t.co/yHW7Xdv6za — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 31 août 2022

Dans un autre cas, l’homme d’affaires a qualifié un utilisateur “d’illusion” qui a affirmé que “la majorité des personnes qui travaillent à domicile sont plus susceptibles de travailler plus longtemps et en dehors des heures normales de bureau”.

Comment absolument insultant. La majorité des personnes qui travaillent à domicile sont plus susceptibles de travailler plus longtemps et en dehors des heures normales de bureau. #Travail à domicile — Lorraine Pearce⭐⭐💙 football pour les fans (@allsortsplus) 31 août 2022

tu t’es trompé https://t.co/RIyJr8YY6R — Seigneur Sucre (@Lord_Sugar) 31 août 2022

Les plaisanteries ont eu plusieurs autres échanges, ce qui montre clairement que les deux parties – le pro WFH et l’anti WFH – se sont frottées dans le mauvais sens.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici