Alan Sugar affirme avec audace que ses produits Amstrad sont supérieurs aux smartphones révolutionnaires d’Apple

LORD Alan Sugar insiste sur le fait que ses produits Amstrad étaient meilleurs que les “ordures Apple” sur le marché aujourd’hui.

Le magnat des affaires britannique, 75 ans, affirme que sa technologie des années 1980 a résisté à l’épreuve du temps, alors que des entreprises comme Apple créent une technologie qui dure à peine une saison.

Lord Sugar a déclaré : « Nous fabriquons des produits de qualité. Pas comme ces ordures Apple où vous devez le changer à chaque fois qu’ils sortent un nouveau numéro. Mes affaires ont duré pour toujours.

S’adressant à Radio Times, il a ajouté: «Je comprends tout ce s *** – cela ne m’a pas laissé derrière. Croyez-moi, je suis au top.

Malgré les critiques de Sugar, le géant californien de la technologie Apple est l’entreprise la plus précieuse au monde avec une valorisation de 2,3 billions de dollars.

Fondée par feu Steve Jobs et son partenaire commercial Steve Wozniak en 1977, la société a vendu plus de deux milliards d’iPhones, le produit qui a popularisé les smartphones.

Lord Sugar a été fait chevalier en 2000 et est devenu en 2009 Baron Sugar of Clapton dans le London Borough of Hackney.

Il devrait maintenant valoir 1,2 milliard de livres sterling.

Pas mal pour un garçon qui a commencé à vendre des appareils électriques à l’arrière d’une camionnette dans l’East End de Londres quand il était adolescent.

Puis, quand il a eu 21 ans et qu’il a créé l’entreprise qui ferait de lui un millionnaire – Amstrad.

Une abréviation de “Alan Michael Sugar Trading”, il a aidé à remplir nos maisons d’ordinateurs, de chaînes stéréo, de téléphones, de fax et d’autres appareils électriques comme les décodeurs Sky.

Il est juste de dire que l’entreprise, qui avait un profil énorme et gagnait des millions, n’a jamais vraiment obtenu le respect pour l’innovation qu’elle méritait, comme Lord Sugar tient à le souligner.

Il a déclaré: «Nous avons créé le premier visiophone d’Amstrad appelé l’E-mailer et tout le monde en a pris la merde.

« J’ai vendu plus d’un demi-million de pièces. Il fonctionnait sur une ancienne ligne de cuivre BT – si vous l’aviez bloqué sur un haut débit filaire, vous auriez une vidéoconférence juste là. Nous étions donc en avance sur le match.

Ce jeudi, les fans se connecteront avec impatience à BBC One pour regarder le dernier épisode de The Apprentice.

Lord Sugar est à la tête de l’émission extrêmement populaire depuis son lancement en 2005 et elle en est actuellement à sa 17e série.

Le groupe d’espoirs de 2023 se réduit lentement, avec un autre entendant les mots célèbres de Lord Sugar, “Vous êtes viré!” cette semaine.

Jeudi dernier, la jeune fille du Leicestershire, Denisha Kaur Bharj, a obtenu la botte après la tâche de “shopping” préférée des fans.

Les articles que les candidats devaient se procurer et troquer comprenaient un truc de jardinage, des roses du désert de Sahrah et 1 kg d’asperges – cueillies le même jour.

