Alan Sparhawk de Low partage sa nouvelle chanson solo « Heaven » : écoutez

Dans seulement deux jours, Alan Sparhawk, co-leader de longue date de la grande institution américaine du rock indépendant Low, sortira son tout premier album solo Des roses blanches, mon DieuSparhawk a enregistré l’album après la perte de Mimi Parker, sa femme et compagne de groupe, en 2022. Sur l’album, Sparhawk trouve des moyens non conventionnels pour accéder à ce chagrin et le transmettre, en faisant un usage intensif de l’électronique et des filtres vocaux. C’est ce qu’il a fait sur les premiers singles « Can U Hear » et « Get Still », et c’est aussi ce qu’il fait sur la nouvelle chanson partagée « Heaven ».

La chanson « Heaven », aux accents gospel, dure à peine plus d’une minute, mais si elle était plus longue, elle serait difficile à avaler. Avec sa voix transformée en un couinement robotique, Alan Sparhawk chante : « Heaven, it’s a lonely place if you’re alone/ I wanna be there with the people that I love. » Je veux dire : Jésus Christ. Regardez la vidéo de la chanson réalisée par Rick Alverson ci-dessous.

Des roses blanches, mon Dieu sortira le 27/09 sur Sub Pop.