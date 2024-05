Alan Shearer a raison dans le message clair de transfert de Chelsea au milieu des affirmations « injustes » de Nicolas Jackson

Alan Shearer a qualifié d' »injuste » le nombre de minutes que Nicolas Jackson a dû jouer cette saison après que l’attaquant ait marqué son 17e but de la saison ce week-end.

L’attaquant de 22 ans a marqué de la tête son 17e but toutes compétitions confondues pour Chelsea lors de sa première saison en Angleterre. Signé pour 30 millions de livres sterling l’été dernier en provenance de Villarreal, le club considérait Jackson comme quelqu’un qui pourrait avoir un impact immédiat, mais ils avaient prévu qu’il soit presque un joueur secondaire, football.londres comprend.









Jackson a joué plus de 3 600 minutes toutes compétitions confondues pour les Bleus cette saison – et ce, malgré son absence de près d’un mois après avoir représenté le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Les nombreuses blessures subies par Christopher Nkunku cette saison et la décision de Chelsea d’autoriser Armando Broja à quitter le club en prêt en janvier font que Jackson, pour la plupart, est le seul attaquant reconnu des Blues.

Shearer a raison dans son analyse de Jackson. Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League reconnaît les difficultés liées à la première saison de Jackson dans un nouveau pays, ce qui rend son total de 17 buts encore plus impressionnant.

« Je pense simplement que cela a été très injuste envers lui cette saison parce qu’il a dû jouer la plupart des matchs et il est clairement très brut », a déclaré Shearer sur le podcast The Rest is Football. « Il aurait dû entrer et sortir la plupart du temps au cours de la saison plutôt que d’être un habitué juste pour s’asseoir et apprendre. Cela lui enlèverait de la pression.

« Mettez-le quand c’est nécessaire et retirez-le quand c’est nécessaire. Mais il a dû jouer la grande majorité, ce qui a été injuste pour lui car il n’est pas prêt pour cela.

« Il a définitivement du talent. C’est un très bon coureur avec le ballon, il court très bien derrière ce que les défenseurs détestent. Il a beaucoup de rythme.

« Il doit revoir beaucoup de choses, y compris sa finition, qui est probablement la chose la plus importante, mais il peut s’améliorer là-dessus. Nous le savons. »

On s’attend généralement à ce que Chelsea soit occupé lors du mercato estival et fasse appel à un nouvel attaquant, football.londres comprend, est en tête de l’agenda du club. Si les Blues y parviennent, la douleur à court terme pour Jackson, en termes de réduction de ses minutes la saison prochaine, pourrait bien s’avérer être un gain à long terme.

Le plan cette saison pour l’international sénégalais était qu’il prenne son temps pour s’adapter à la vie en Angleterre sans trop compter sur lui sur le terrain. Mais les circonstances lui ont valu la responsabilité écrasante de marquer des buts pour Chelsea.

Et même si ses finitions ont parfois été irrégulières, le fait qu’il se soit retrouvé dans des positions aussi dangereuses est définitivement un signe positif. Ses mouvements hors du ballon ont été très bons et les défenseurs semblent avoir beaucoup de mal à contenir ses courses sur l’épaule. Sa vitesse fulgurante le rend incroyablement difficile à garder à l’œil lorsqu’il court derrière.

Le but de Jackson contre Nottingham Forest samedi, qui s’est avéré être le moment gagnant du match au City Ground, a dépassé celui de Didier Drogba lors de sa première saison à Chelsea. Malgré cela, l’attaquant sait qu’il y a encore beaucoup à faire sous le maillot des Blues.

S’adressant à Sky Sports plus tôt dans le moisJackson a déclaré : « Je pense que j’aurais dû marquer plus avec les occasions que j’ai ratées. C’est bien, mais ce n’est pas ce que je voulais être quand je suis arrivé : jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Tout arrive pour une raison et nous essayons de nous battre ensuite. année.





« Même si j’en marque 10 ou 15, le plus important est que l’équipe soit la plus haute possible et rende les supporters heureux. Ensuite, les buts viendront.

« J’essaie de m’améliorer chaque jour. Le plus important [thing] c’est être disponible pour l’équipe, aider l’équipe et jouer. Il me manque beaucoup mais j’essaie de me créer plus d’occasions et de marquer plus. J’espère que l’année prochaine, ce sera mieux. »





Il y a eu de nombreuses critiques à l’encontre de Jackson cette saison. Et cela n’est pas aidé par les médias sociaux et leur capacité à radier un joueur et à ignorer tout le contexte qui l’entoure.

Shearer avait raison dans son évaluation de Jackson. Je ne comprends pas trop pourquoi d’autres experts ne parviennent parfois pas à ajouter un contexte – ce qui est absolument impératif – à la situation de Jackson.