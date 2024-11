Alan Rachins, star de « LA Law », est mort à 82 ans

Rachins a fait ses débuts à l’écran au milieu des années 1970… en apparaissant dans de petits rôles dans un certain nombre d’émissions et de téléfilms. Sa grande percée a eu lieu en 1986 lorsque son frère Steven Bochco — un célèbre producteur de télévision — lui a confié le rôle de Douglas Brackman, Jr. dans le drame juridique à succès « LA Law ».

Ses autres crédits incluent… « General Hospital », « Razmoket », « The Spectacular Spider-Man », « Happy Endings », « The Crazy Ones », « Young Sheldon », « Grey’s Anatomy » et bien d’autres.