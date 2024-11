Alan Rachins, star de « LA Law », est décédé à 82 ans

Alan Rachins, un acteur talentueux surtout connu pour ses rôles emblématiques dans Loi de Los Angeles et Dharma et Gregest décédé à 82 ans.

Rachins est décédé dans son sommeil des suites d’une insuffisance cardiaque au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, a confirmé son épouse, Joanna Frank.

La carrière remarquable de Rachins s’est étendue sur cinq décennies, démontrant sa polyvalence en tant qu’acteur. Il a joué le rôle du partenaire juridique grossier Douglas Brackman Jr. dans Loi de Los Angeles pendant 13 saisons, remportant des nominations aux Emmy et aux Golden Globes en 1988.

« Dans l’épisode pilote, il n’y avait rien de plus flamboyant ou de plus bizarre chez Douglas ; il allait être le chef de bureau intransigeant, le pinceur d’un sou », se souvient Rachins dans une interview en 1990 avec Le New York Times.

« C’était un peu limité, et je ne savais pas où ça allait. Mais rapidement, ça a développé beaucoup plus de couleur et de flamboyance. »

Rachins a également interprété Larry Finkelstein, le père hippie farfelu dans Dharma et Gregpendant cinq saisons. Il a noté le contraste frappant entre ses deux rôles : « Les rôles étaient comme le jour et la nuit. »

Né le 3 octobre 1942 à Cambridge, Massachusetts, Racchins a grandi à Boston. Il a commencé sa carrière d’acteur à New York, étudiant avec des instructeurs renommés et faisant ses débuts à Broadway en 1967.

Le début de la carrière de Rachins comprenait un passage notable dans la production scénique originale de Oh! Calcuttaoù il est apparu nu pendant 18 mois. Il a plaisanté sur l’expérience lors d’un 2020 Loi de Los Angeles retrouvailles : « Nous avons vécu une répétition très intense d’un mois avant le jour où nous avons enlevé nos robes ensemble… Quand j’ai été présenté à quelqu’un en tant qu’acteur dans Oh ! Calcutta, j’ai souvent entendu la phrase : « Je Je ne t’ai pas reconnu avec tes vêtements. C’est la prétendue blague que j’ai dû entendre 30 fois. »

Rachins s’est également aventuré dans l’écriture et la réalisation, en travaillant avec des réalisateurs de renom comme Arthur Penn et Steven Bochco. Ses apparitions au cinéma incluent Maladie cardiaque, Nordet Laissez-le au castor.

Rachins laisse dans le deuil son épouse, Joanna Frank, et son fils, Robert.