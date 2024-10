Il est maintenant temps de saisir l’occasion et de voter.

Tel est le message d’un court métrage « Newsies » opportun et galvanisant de Votes à Broadway l’initiative non partisane de l’industrie théâtrale nationale pour faire sortir le vote, créée pour promouvoir l’importance de la participation des électeurs.

Le clip – réalisé par Kenny Ortega, qui a réalisé la comédie musicale de 1992 – présente un peu de scénario et des versions mises à jour de « Carrying the Banner » et « Seize the Day ». Ces révisions ont été réalisées par le compositeur original du titre Disney, Alan Menken, et le parolier Jack Feldman, ainsi que par Harvey Fierstein, qui a écrit le livre du spectacle à succès qui a fait ses débuts à Broadway en 2012.

Tourné le 30 septembre au Connelly Theatre de New York, le court métrage recrée la scène du rassemblement de l’histoire, mais plutôt que de se rassembler pour lancer la grève des vendeurs de journaux de 1899, cette assemblée a pour but de rappeler aux gens pourquoi voter est important.

« Nous serons là-bas, portant le message partout / Ne restez pas assis là, laissant aux autres le soin de décider », chante la compagnie lors du nouveau « Carrying the Banner ».

Plus particulièrement, le court métrage ne met pas uniquement en vedette de jeunes acteurs masculins, comme le font traditionnellement les productions « Newsies ». Au lieu de cela, il met en évidence des acteurs de toutes identités de genre, origines raciales et capacités – une représentation visuelle de la façon dont le vote est un privilège qui n’a pas toujours été accordé à tous.

« Pensez à demain, saisissez aujourd’hui ; le vote nous protège car il nous relie à notre histoire de liberté durement gagnée », disent les nouvelles paroles de « Seize the Day », juste avant sa pause dansante acrobatique emblématique.

Le tournage a réuni les acteurs originaux de Broadway « Newsies » Andrew Keenan-Bolger, Ben Fankhauser, Kara Lindsay et Tommy Bracco, aux côtés de Josh Strobl, Taylor Iman Jones, Jelani Alladin, Izzy McCalla, Justin David Sullivan, Jordan Donica, Nikki M. James, John Behlmann, Oyoyo Joi, Antonio Cipriano, Nyseli Vega, Jenna Bainbridge, Ally Bonino, Nadia Dandashi, Laila Drew, Chessa Metz, Khori Petinaud, Derek Piquette et Clay Rice-Thomson, entre autres.

La compagnie du clip vidéo « Newsies » de Broadway Votes. (Jenny Anderson)

La vidéo « Newsies » a été créée après que les cofondatrices de Broadway Votes, Catherine Markowitz et Nelini Stamp, aient conclu un appel d’information avec Menken par un appel ouvert à travailler ensemble sur quelque chose, un jour.

Quelques semaines plus tard, « un e-mail est apparu dans notre boîte de réception, avec en pièce jointe une démo, avec les paroles complètement réécrites et même un petit script », se souvient Markowitz. « Il s’était réuni avec Jack Feldman et Harvey Fierstein, et tous les trois avaient écrit un medley complet sur le thème du vote. C’était un tel cadeau.

Les deux hommes ont ensuite contacté Ortega pour réaliser un court métrage potentiel, qui a été choisi, répété et enregistré en l’espace d’un mois (avec l’approbation de Disney). La vidéo a été chorégraphiée par Sergio Trujillo, filmée par Luke Geissbühler et montée par Julian Gomez et met en scène de nombreux acteurs des spectacles actuellement en cours à Broadway qui ont participé au tournage d’une journée lors de leur seul jour de congé de la semaine.

« Ces acteurs talentueux sont habitués à ce qu’on leur lance des paroles à la dernière seconde lors des avant-premières et à devoir monter sur scène et les livrer », a déclaré Ortega. « C’est grâce aux maîtres qui se sont présentés pour faire partie de tout cela, ces incroyables danseurs, chanteurs et acteurs, que cela a rendu cela possible. »

Le réalisateur Kenny Ortega, troisième à partir de la droite, et la compagnie sur le tournage du clip vidéo « Newsies » de Broadway Votes. (Jenny Anderson)

Ce qui a rendu le tournage particulièrement difficile, c’est des nouvelles de acteur La mort de Gavin Creel . « Sa mort a été annoncée alors que nous entamions notre pause déjeuner », a déclaré Markowitz.

«Gavin a été l’une des premières personnes à s’être inscrites à Broadway Votes lorsque nous avons commencé à susciter de l’intérêt au printemps, et de nombreuses personnes de notre entreprise avaient travaillé avec Gavin et étaient proches de lui. Nous avons décidé de lui consacrer le clip, car s’il n’avait pas été malade, il aurait été là avec nous sur le plateau.

Les créateurs de la vidéo espèrent que les fans de « Newsies » se sentiront vus dans la propriété bien-aimée de Disney, peut-être pour la première fois. « En tant que fan des ‘Newsies’, je m’imaginais comme un vendeur de journaux, chantant et dansant comme mon propre personnage », a déclaré Stamp.

« Je fais partie de ce fandom, et les fandoms sont des communautés organisées qui peuvent utiliser leur amour de quelque chose pour faire beaucoup de bien dans le monde. Nous voulons que les fans de « Newsies » portent la bannière et sortent voter le 5 novembre. Cela fait partie d’un modèle à long terme dont nous avons besoin pour continuer à rencontrer les gens là où ils se trouvent.

Tommy Bracco, au centre, et la compagnie du clip vidéo « Newsies » de Broadway Votes. (Jenny Anderson)

Ortega espère que les fans de « Newsies », qui ont tendance à être plus jeunes que le spectateur moyen, seront « divertis, excités et éclairés, comme Spot Conlon l’est dans la vidéo ».

« Il n’a pas l’impression que sa voix compte, mais c’est le cas, surtout maintenant », a ajouté Ortega. « Peut-être que cela leur donne juste un petit coup de pouce pour sortir de chez eux et s’inscrire et voter. »

Depuis son lancement plus tôt cette année, Broadway Votes a suscité des discours de rappel, des encarts de programme, des campagnes d’inscription et des concerts éphémères, le tout pour encourager l’éducation des électeurs et l’enthousiasme pour l’engagement civique à l’échelle nationale.

Bien que les efforts des prochaines semaines se concentrent sur l’élection présidentielle du 5 novembre – d’autant plus que de nombreuses productions à travers le pays ne se produisent pas délibérément le jour de l’élection – la vision de l’initiative va bien au-delà de ce prochain scrutin.

Nelini Stamp, cofondatrice de Broadway Votes, à gauche, et Catherine Markowitz sur le tournage du clip vidéo « Newsies ». (Jenny Anderson)

« Nous serons toujours là le 6 novembre. Nous n’irons nulle part », a déclaré Markowitz. « Il y a des élections plusieurs fois par an, axées sur les propositions et la représentation locale et, ici à New York, la course à la mairie de l’année prochaine.

« Nous savons que la participation électorale laisse beaucoup à désirer en Amérique, donc notre objectif principal est de rencontrer les fans là où ils se trouvent, de rencontrer les gens de l’industrie là où ils se trouvent et de trouver comment tirer parti de ce que les gens font déjà pour rappeler aux gens l’importance de vote.

« Nous voulons que les gens se sentent responsabilisés, motivés et éduqués lorsqu’ils se rendent aux urnes, afin qu’ils aient une meilleure chance de se représenter eux-mêmes et de comprendre l’impact de ces élections sur les individus et leurs communautés dans leur ensemble. »