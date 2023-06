Alan McGee, ancien directeur d’Oasis and Libertines, nie les allégations de viol

ALAN McGee a rompu son silence après avoir été accusé de deux viols.

L’ancien manager d’Oasis a démenti les rumeurs, les qualifiant de « non fondées et blessantes ».

Alan McGee a nié les allégations portées contre lui Crédit : Getty

Il a signé Oasis après que le groupe se soit produit au King Tut’s à Glasgow Crédit : Getty – Contributeur

La police métropolitaine a confirmé deux rapports de viol présumé d’une femme par un homme.

L’un se serait produit à Southwark à Londres et le second aurait eu lieu le 22 mai 2021 à Kensington et Chelsea

S’exprimant par l’intermédiaire d’un représentant du Sunday Mail, McGee a déclaré: « Un certain nombre d’allégations ont été portées contre moi, qui sont infondées, blessantes et complètement fausses.

« Ces fausses allégations ont franchi la ligne de la diffamation grave et je n’ai eu d’autre choix que d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre.

« Je ne ferai aucun autre commentaire à ce stade. »

McGee, qui est né à East Kilbride, a découvert Oasis après avoir joué dans le King Tut’s de Glasgow en 1993.

Il a signé le groupe sur place et un peu plus d’un an plus tard, le groupe a sorti son premier album Definitely Maybe.

Grâce à Creation Records, il a également travaillé avec des groupes comme Primal Scream, The Jesus and Mary Chain et les Libertines.

Un porte-parole du Met a déclaré : « Le 24 mai, la police a reçu un rapport sur deux incidents présumés de viol d’une femme par un homme.

« Il a été rapporté que le premier viol présumé s’est produit à Southwark et le second le 22 mai 2021 à Kensington et Chelsea.

« Il n’y a pas eu d’arrestations. Des enquêtes sont en cours. »

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200