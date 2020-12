Le grand entraîneur de rugby Alan Jones a apporté son soutien à Kurt Capewell après la sortie d’une vidéo de la star de la NRL engagée dans un acte sexuel avec un autre homme.

Le clip pornographique du héros de l’État d’origine, âgé de 27 ans, a été enregistré en 2013 alors qu’il travaillait comme charpentier, jouait au foot local et luttait pour de l’argent.

Jones, l’entraîneur des Wallabies vainqueur du Grand Chelem et animateur de Sky News, a déclaré au Daily Mail Australia que Capewell méritait le soutien de ses coéquipiers.

« Je le soutiendrais », a déclaré le commentateur de 79 ans. «L’enfant a fait quelque chose il y a dix ans pour l’amour de Dieu.

«Regardez, il n’y a pas de Mère Theresas là-bas. Le type a fait quelque chose il y a dix ans pour quelques bob. Eh bien, qu’il en soit ainsi.

«L’enfant n’a enfreint aucune loi. Il n’a pas commis de crime. Alors il a fait un film porno ou quelque chose comme ça. Salut? Je m’en fiche.

Jones, qui a également été entraîneur de la ligue de rugby et a une longue histoire de soutien aux stars du sport en période de troubles, a déclaré que Capewell devrait être autorisé à continuer sa vie.

«Personne n’en parle au pub», dit-il. «Le gamin est un bon joueur. Entrez-y et encouragez-le.

«Il s’est excusé. Je ne suis pas sûr qu’il avait besoin de s’excuser mais il s’est excusé. Allez-y et laissez-le tranquille.

Jones a fait ses commentaires après avoir lancé un livre de vers rimants intitulé A Pocketful of Poems par l’homme qu’il appelle «le banjo Patterson moderne de l’Australie», le barde de brousse Murray Hartin.

Jones (à gauche) a fait ses commentaires en faveur de Kurt Capewell après avoir lancé vendredi un livre de vers rimés intitulé A Pocketful of Poems du barde de brousse Murray Hartin (à droite)

Capewell a déclaré qu’il vivait avec la vidéo suspendue au-dessus de lui pendant plusieurs années et qu’il savait finalement que cela reviendrait le hanter.

Depuis que l’histoire a éclaté, d’autres jeunes hommes ont déclaré que la même société de films pour adultes avait utilisé « mensonges, tromperie et manipulation » pour les faire passer devant la caméra.

Capewell a envoyé un message à ses coéquipiers de Penrith Panthers lundi pour leur donner un « avertissement » sur la vidéo classée X divulguée sur Internet.

Les coéquipiers ont répondu en apportant son soutien, en qualifiant Capewell de «courageux» et en disant clairement: «Nous sommes là pour vous».

L’ailier de Panther, Josh Mansour, a déclaré au Sydney Morning Herald que tout le groupe de jeu avait fait savoir à Capewell qu’ils étaient avec lui.

« C’était super courageux de sa part de se manifester, j’ai été choqué quand j’ai découvert, mais j’ai été immédiatement inquiet pour son bien-être … Je ne voulais pas qu’il fasse quelque chose de stupide », a déclaré Mansour.

La vidéo (photo) a été réalisée après que Capewell, alors âgé de 20 ans, ait répondu à une annonce pour gagner de l’argent en réalisant une séance photo pour une entreprise de vêtements et de sous-vêtements de sport.

Capewell (à droite) a déclaré qu’il était « jeune et naïf » au moment où la vidéo a été tournée et a pris l’entière responsabilité de ce qui s’est passé

Alors que Capewell pourrait être gêné par ce qui s’est passé dans sa jeunesse, Masour a déclaré que les joueurs ne se souciaient de rien d’autre que de lui.

« Il a sa vie en ordre, c’est un gars qui aide toujours ses copains, et nous voulons juste l’aider à surmonter cela. C’est tout ce que nous pouvons faire.

Le deuxième rameur de Penrith, Liam Martin, a déclaré qu’il n’y avait « aucun interrogatoire de la part des garçons ».

«Nous ne connaissions pas sa situation il y a huit ans. Nous étions tous comme, « ouais mec, nous vous soutenons ». ‘

Ses coéquipiers n’étaient pas les seuls à chanter les louanges de Capewell.

Ses fiers parents, Darryl et Lyn, ont déclaré au Daily Mail Australia que leur fils serait soulagé de ne plus avoir à se cacher des images, après des années d’être une « épave mentale ».

Mme Capewell a déclaré que son fils était «la victime ici». Les parents étaient au courant de la vidéo depuis peu de temps après son tournage.

«Nous en avons entendu parler. Il a vécu avec, c’est définitivement une victime. Il a fait une erreur stupide en tant que jeune homme et il a dû vivre avec », a ajouté M. Capewell.

«Ce sera un soulagement de le retirer de ses épaules.

« Ils toilettent clairement assez bien les gens. C’est généralement un garçon assez équilibré, mais il est une épave mentale depuis sept ans – c’est un gros fardeau.

«Il a ressenti la pression ces dernières semaines, mais maintenant c’est fini, nous devons juste nous occuper de lui.

Capewell, qui ne s’identifie pas comme gay, ne savait pas que c’était un film porno gay qu’il tournait.

Liam Martin (photo de gauche) et Josh Mansour (photo de droite) des Penrith Panthers se sont prononcés en faveur de Capewell, le qualifiant de « courageux »

Capewell (deuxième à gauche, photographié avec ses parents et ses trois frères) a raconté à ses parents l’incident classé X peu de temps après le tournage

« C’est un peu difficile de mettre toute l’histoire en mots, mais j’étais fauché et je faisais du mannequinat, puis on m’a convaincu de faire un porno. Je ne sais pas pour moi, mais il s’est avéré qu’ils ont mis un type de l’autre côté du mur », a-t-il écrit dans un SMS à ses coéquipiers, a rapporté le Daily Telegraph.

« Je suis terriblement embarrassé et honteux même si cela s’est produit quand j’étais si jeune.

« C’est quelque chose que je traite depuis 8 ans à huis clos et je sais que vous me soutiendrez tous et que vous me soutiendrez pour avancer. »

Depuis que la vidéo est devenue virale, d’autres jeunes hommes se sont prononcés en affirmant qu’ils avaient également été dupés par la société porno.

«On ne nous a pas dit explicitement:« Nous allons vous faire enlever vos vêtements et coucher avec un autre homme devant la caméra ». Mais c’est ce que c’était », a déclaré Callum (pas son vrai nom), 30 ans, à news.com.

Capewell tient le bouclier de l’état d’origine en l’air alors qu’il célèbre avec sa famille et ses amis après que son équipe du Queensland ait remporté la série le mois dernier

Capewell a envoyé ce texte à ses coéquipiers de Penrith Panthers après la refonte de la vidéo

Il a été payé entre 250 $ et 350 $ pour une heure de «modélisation» dans un gratte-ciel de la Gold Coast.

«À ce moment-là de ma vie, j’étais fortement et chroniquement déprimé. J’avais désespérément besoin d’argent. Je me souviens vraiment d’avoir pensé: «Je ne suis pas à l’aise et je veux avorter», mais étant une personne angoissée, je ne pensais pas pouvoir le faire », a-t-il déclaré.

«Ils présentent ce que vous allez faire d’une manière innocente et non nuisible. Ils disent que vous allez gagner de l’argent, nous allons prendre des photos de vous. Cela dégénère à partir de là et une fois que vous êtes dans la pièce, vous avez le pied dans la porte, la réalité de la situation devient plus claire.

Comme Capewell, la vidéo tournée par Callum reste toujours en ligne.

Il affirme que les tactiques du producteur de porno impliquent « des mensonges, de la tromperie et de la manipulation ».

Daily Mail Australia a contacté le site porno pour obtenir des commentaires.

Le site Web de la société affirme qu’il n’est « pas un site porno gay », mais plutôt « les meilleurs garçons hétéros amateurs ».

La star de la LNR Kurt Capewell a été mêlée à un scandale porno classé X, une vidéo est apparue le montrant en train de se livrer à des actes sexuels avec un autre homme