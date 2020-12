L’ancien radiodiffuseur Alan Jones a finalement réglé un procès en diffamation avec SBS sur un segment qui le qualifiait de raciste, de misogyne et de menteur.

L’homme de 79 ans a été ciblé par le présentateur de The Feed de SBS, Alex Lee, qui a déclaré que Jones « avait fait carrière en intimidant les gens », « a utilisé avec joie des insultes raciales » et « répandu des mensonges et de fausses nouvelles ».

« Alan Jones a parlé des craintes de tous les xénophobes et misogynes du pays », a déclaré Mme Lee le 12 mai lorsque Jones a pris sa retraite des 2 Go de Nine Radio.

« Il a secrètement pris de l’argent aux entreprises pour diffuser leurs produits à l’antenne, a été arrêté une fois et poursuivi pour diffamation plus de fois que je ne peux compter. Oh, et il a passé un moment à la radio.

Jones a lancé 10 imputations diffamatoires contre l’émission pour les commentaires de Mme Lee.

«Le requérant a été gravement lésé dans son entreprise, sa réputation personnelle et professionnelle et a été et sera jeté dans le discrédit public, le mépris, le ridicule et le mépris», écrit ses avocats dans le document.

Jones a déclaré qu’il était erroné de prétendre qu’il « avait cherché à inciter à la violence raciale » la semaine précédant les horribles émeutes de Cronulla en 2006.

Il a également affirmé qu’il avait été accusé à tort d’être «raciste» pour avoir critiqué les musulmans et les autochtones, «était un misogyne» pour avoir critiqué les femmes politiques.

Le diffuseur chevronné a déclaré que Mme Lee l’avait également accusé d’être un « menteur » en ce qui concerne le sujet du changement climatique, qu’il rejette.

SBS, cependant, a déposé une défense de la vérité aux imputations et a déclaré que la réputation de Jones était déjà ruinée et ne pouvait pas être davantage endommagée par l’émission, a rapporté Sydney Morning Herald.

Après délibération, il a été annoncé jeudi que la question avait été résolue sous certaines conditions, y compris le segment de Mme Lee sur Jones être retiré.

SBS ni Mme Lee n’ont été tenues de s’excuser auprès de Jones ou de fournir une compensation financière et sont « ravies que cette question ait été résolue ».

Jones est actuellement commentateur sur Sky News.