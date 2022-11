Alan Jackson reçoit le prix CMA pour l’ensemble de ses réalisations, remerciant sa femme depuis 42 ans : « J’ai vécu le rêve américain »

Alan Jackson a reçu le Willie Nelson Lifetime Achievement Award lors de la 56e cérémonie annuelle des Country Music Association Awards.

La star de la musique country de 64 ans a reçu le prix lors du spectacle au Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, mercredi soir.

“La musique country m’a fait beaucoup de bien et j’en suis tombé amoureux quand j’étais jeune”, a déclaré Jackson en acceptant le prix.

Il a poursuivi: “J’aime vraiment les instruments, les guitares en acier et les violons et des choses comme ça qui lui ont donné un caractère si unique pour moi et l’ont fait sien. Et j’aime les paroles et les chansons et les artistes et les mélodies et les harmonies.”

“C’est juste une vraie musique américaine pour moi.”

Le double lauréat d’un Grammy Award a rappelé comment il avait été inspiré pour poursuivre une carrière dans la musique country après avoir regardé un film sur la vie de Hank Williams. Jackson a dit qu’il était venu à Nashville “sans rien”, ajoutant : “Carrie [Underwood] parle de trois accords et la vérité et la mienne était comme trois accords et la prière. Et Dieu a répondu à cette prière, un peu.”

Le hitmaker “It’s Five O’Clock Somewhere” a ensuite remercié sa femme Denise en disant: “Nous avons commencé à l’adolescence et elle fait des montagnes russes avec moi depuis 40 ans maintenant.”

“Je ne suis probablement pas toujours la personne la plus facile à aimer, mais elle s’est accrochée et m’a aidée à traverser les moments difficiles et nous partageons de bons moments. Les bons et les mauvais, les heureux et les tristes. Nous avons beaucoup survécu. Et Je veux juste la remercier parce qu’elle m’a soutenu toutes ces années et c’est ma meilleure amie.”

“J’ai définitivement vécu le rêve américain”, a-t-il déclaré. “Et je vis toujours ce rêve honky tonk.”

Avant la remise du prix, Carrie Underwood, Dierks Bentley, Jon Pardi et Lainey Wilson ont rendu hommage à Jackson.

Underwood a chanté quelques mesures de sa chanson “Remember When” avant de dire au public que le premier concert auquel elle a assisté était l’un des spectacles de Jackson. “Le voir jouer m’a inspiré à poursuivre mes rêves”, a-t-elle déclaré.

“On dit que la musique country est composée de trois accords et de la vérité, et dans chacune des chansons d’Alan Jackson, il y a de la vérité”, a poursuivi Underwood. “Car sa voix puissante nous parle d’espoir et de chagrin, de plaisir et d’amitié, de tragédie et de triomphe, de vie et un peu d’amour.”

Bentley, Pardi et Wilson ont interprété un mélange des chansons à succès de Jackson, notamment “Chattahoochee”, “Drive (For Daddy Gene)” et “Chasin’ That Neon Rainbow” avant que Jackson ne monte sur scène pour donner une performance entraînante de “Don’t Rock the Juke-box.”

Institué en 2012, le Willie Nelson Lifetime Achievement Award récompense les artistes qui ont acquis le plus haut degré de reconnaissance dans la musique country et qui ont eu un impact positif et contribué à la croissance du genre.

Nelson, Kenny Rogers, Johnny Cash, Dolly Parton, Kris Kristofferson, Charley Pride et Loretta Lynn ont déjà reçu cet honneur.

Jackson a défié les penchants pop du genre de musique country dans les années 90 tout en vendant des millions d’albums et en marquant des dizaines de succès. La star née en Géorgie a été nommée trois fois artiste CMA de l’année et a été intronisée au Songwriters Hall of Fame. En 2017, il a été intronisé au Country Music Hall of Fame.

Jackson a révélé l’année dernière qu’il avait Charcot-Marie-Tooth, une maladie nerveuse dégénérative qui affecte ses capacités motrices. Le mois dernier, il a annoncé qu’il reportait les deux dernières dates de sa tournée Last Call jusqu’en 2023 après avoir subi un revers de santé.

Sur le tapis rouge, Bentley a déclaré à Fox News Digital qu’il était ravi d’honorer Jackson, ajoutant qu’il était un grand fan de l’artiste.

“C’est l’un des meilleurs membres du Temple de la renommée de tous les temps dans mon esprit, en tant qu’auteur-compositeur, en tant que chanteur, en tant que représentant, ambassadeur de la musique country à travers le monde. Il est country et il en est la définition. Alors Je suis vraiment honoré de faire partie de cette collaboration ce soir.”

La chanteuse de musique country Jessie James Decker a déclaré à Fox News Digital qu’elle et Jackson étaient tous deux originaires de Newnan, en Géorgie, et étaient allés au même lycée. Elle a rappelé qu’elle avait chanté l’hymne national lorsque la ville avait nommé une autoroute en l’honneur de Jackson.

“Et puis nous lui rendons hommage ce soir”, a-t-elle déclaré. “Vous savez, c’est juste fou la façon dont le monde fonctionne. Mais une soirée si spéciale à laquelle participer.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.