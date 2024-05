Alan Jackson prolonge sa tournée d’adieu au milieu de problèmes de santé majeurs : « Je vais leur offrir le meilleur spectacle »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Alan Jackson fait ce qu’il fait de mieux.

Jeudi, l’artiste country – qui a initialement lancé sa tournée d’adieu en 2022 – a annoncé son intention de prolonger son « Last Call : One More for the Road Tour » alors qu’il continue de lutter contre des problèmes de santé majeurs.

« Les fans savent que lorsqu’ils viendront à mes concerts, ils entendront les chansons qui ont fait de moi ce que je suis – celles qu’ils aiment », a-t-il déclaré dans un communiqué via son site internet.

« Je fais des tournées depuis plus de 30 ans. Mes filles sont toutes grandes, nous avons un petit-enfant et un autre en route. J’aime passer plus de temps à la maison. Mais mes fans viennent toujours pour passer un bon moment, et Je vais leur offrir le meilleur spectacle possible pour ce « Last Call ».

LA STAR DU COUNTRY ALAN JACKSON S’OUVRE SUR LES PROBLÈMES DE SANTÉ DANS UNE RARE INTERVIEW : « JE trébuche autour de la scène MAINTENANT »

Sa tournée d’adieu offre « une dernière chance » aux fans de Jackson de voir et d’entendre l’auteur-compositeur-interprète emblématique interpréter en concert ses chansons les plus appréciées, peut-on lire sur le site Internet.

Jackson a débuté la tournée un an seulement après avoir révélé son combat contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie nerveuse dégénérative qui affecte ses capacités motrices. Il a été diagnostiqué en 2011.

« J’ai cette neuropathie et cette maladie neurologique », a déclaré Jackson lors d’une Spectacle « Aujourd’hui » entretien à l’époque. « C’est une génétique que j’ai héritée de mon père. Il n’y a pas de remède, mais ça m’affecte depuis des années. Et ça devient de plus en plus évident. »

Le chanteur a déclaré qu’il était « gêné » sur scène car cela affectait sa capacité à équilibrer, notamment devant une foule et devant le micro.

« Je sais que je trébuche sur scène maintenant », a-t-il poursuivi. « J’ai un peu de mal à équilibrer, même devant le micro. Je me sens juste très mal à l’aise. »

« D’une certaine manière, c’est un soulagement [to talk about it] parce que je commençais à être très gêné là-haut à l’idée de trébucher », a-t-il ajouté. « Je pense que ce serait bien pour moi maintenant de le révéler au grand jour. Si quelqu’un se demande pourquoi je ne marche pas correctement, c’est pourquoi. »

En 2023, le double Prix ​​​​Grammy Le gagnant a parlé de son intention de sortir de la nouvelle musique malgré son revers personnel.

« Je griffonne toujours des idées et je réfléchis à des mélodies… J’ai l’impression qu’il y aura encore de la musique à venir, oui », a déclaré Jackson lors d’une apparition sur le podcast « In Joy Life » de sa fille Mattie Jackson.

« Je n’ai peut-être pas beaucoup tourné, mais encore une fois… comme je l’ai dit, la partie créative ressort de temps en temps », a déclaré Jackson.

« [Writing songs] est plus gratifiant que tout », a avoué Jackson.

« C’est comme si vous pouviez être chanteur et partir en tournée… mais c’est un peu comme si vous faisiez la même chose encore et encore », a-t-il souligné.

« Quand vous faites un album, ou surtout quand vous écrivez beaucoup de chansons, cela crée quelque chose. C’est un défi, donc cela vous intéresse un peu plus. Si je n’écrivais pas, je pense que j’aurais je me suis ennuyé en chantant il y a longtemps. »

En novembre 2022, Jackson a reçu le Willie Nelson Lifetime Achievement Award lors de la 56e édition annuelle. Prix ​​​​de l’Association de la musique country.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce message.