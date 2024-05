Alan Jackson annonce sa tournée d’adieu après plus d’une décennie passée à se produire avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Voici ce qu’il faut savoir sur la maladie neurologique.

La star de la musique country Alan Jackson a annoncé sa tournée d’adieu, « Last Call: One More for the Road », et a promis de « donner [fans] le meilleur spectacle possible », Rapports sur les panneaux d’affichage. Le musicien lauréat d’un Grammy a rendu public son fait de vivre – et de jouer – avec une maladie neurologique appelée maladie de Charcot-Marie-Tooth en 2021, environ une décennie après avoir été diagnostiqué. « Il n’existe pas de remède, mais cela me touche depuis des années. Et cela devient de plus en plus évident », a déclaré Jackson à Today.

Voici ce qu’il faut savoir sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth, ou CMT, et comment elle peut affecter ceux qui, comme Jackson, en sont atteints.

Qu’est-ce que le CMT ?

La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une maladie neurologique génétique qui provoque des lésions des nerfs périphériques qui relient la colonne vertébrale et le cerveau aux bras et aux jambes, selon le Clinique Mayo. « C’est génétique, j’ai hérité de mon père », a expliqué Jackson lors de son apparition dans Today en 2021. La CMT est l’une des maladies neurologiques héréditaires les plus courantes et touche environ 1 personne sur 2 500 aux États-Unis, selon le Fondation pour la neuropathie héréditaire.

Les lésions nerveuses causées par la CMT peuvent entraîner un rétrécissement et une faiblesse musculaire, en particulier au niveau des chevilles et des pieds. Certains patients finissent également par développer une faiblesse des mains, même si cela est moins fréquent. Dr John Kincaid, neurologue à la faculté de médecine de l’Université d’Indiana, spécialisé dans la maladie, a déclaré à Yahoo Life. Bien que certaines lésions nerveuses, ou neuropathiepeuvent provoquer des douleurs ou une perte de sensation, ces problèmes sont « très secondaires » à la faiblesse musculaire dans la CMT, et la plupart des gens n’en souffrent pas.

Comment les gens développent-ils la CMT ?

La maladie est héréditaire, de sorte que les personnes naissent avec une ou plusieurs mutations génétiques provoquant la CMT. Mais les symptômes peuvent n’apparaître que lorsque la personne atteint la vingtaine. Certains patients ne savent pas qu’ils sont atteints de la maladie avant la cinquantaine, explique Kincaid. D’autres pourraient commencer à présenter des symptômes au cours de leur adolescence.

Quels sont les symptômes?

La faiblesse est le symptôme le plus courant de la CMT. Plus précisément, les signes de faiblesse et d’instabilité de la cheville ont tendance à apparaître en premier, ainsi que la faiblesse des pieds et des jambes. Une personne atteinte de CMT peut remarquer les symptômes alors qu’elle est « immobile, dans une foule ou dans une file d’attente aux caisses, où elle doit maintenir son équilibre sans s’accrocher à quelque chose », explique Kincaid. Ou encore, ils pourraient trébucher facilement et avoir « des problèmes avec les bordures », ajoute-t-il. Les médecins diagnostiquent la maladie avec électromyographie pour mesurer l’activité des muscles et des nerfs qui les contrôlent. Ceci est souvent suivi d’un test génétique.

Un signe d’alerte précoce potentiel est un « pied arqué anormalement haut », explique Kincaid. Un médecin peut soupçonner la maladie si un adolescent présente une faiblesse à la cheville et que l’adolescent et l’un de ses parents ont la même voûte plantaire inhabituellement haute. Mais pour être clair, « tous les pieds à voûte haute ne sont pas dus à la CMT » et une voûte plantaire haute ne se produit pas chez tous les patients atteints de la maladie, dit-il.

Certaines personnes atteintes de CMT peuvent ressentir une certaine perte de sensation dans les mains, les pieds et les jambes, mais « la plupart des patients ne ressentent pas de douleur majeure », explique Kincaid. « Pas de picotements, de picotements ou d’engourdissements des pieds brûlants et enflammés. »

Est-ce que ça s’aggrave avec l’âge ?

La CMT a tendance à progresser avec l’âge. Mais cela avance généralement lentement, selon Kincaid. La plupart des gens développeront des troubles de la mobilité, tels qu’une instabilité en position debout, dit-il, mais il peut s’écouler 10 à 30 ans après le début du problème avant qu’ils aient besoin d’appareils d’assistance, tels que des attelles de cheville, des cannes ou des déambulateurs, également appelés déambulateurs.

Jackson a peu parlé de ses symptômes particuliers. Mais certains patients développent une faiblesse des mains, pour laquelle il n’existe pas beaucoup d’appareils fonctionnels, note Kincaid. Si la maladie devait affecter les mains de Jackson, « il est probable qu’il ait des problèmes avec son jeu de guitare, ses doigtés sur les frettes et son pincement des cordes », explique Kincaid. Même si la faiblesse du CMT est limitée aux chevilles et aux pieds de Jackson, « le simple fait de se tenir debout sur scène et de marcher sur scène pourrait constituer de gros problèmes », dit-il.

Le bon côté des choses, Kincaid souligne qu’il est très rare que les patients CMT perdent suffisamment de mobilité pour avoir besoin d’un fauteuil roulant ; pour la plupart, des attelles de cheville ou peut-être une canne fournissent un soutien suffisant.

Y a-t-il des traitements ?

Il n’existe actuellement aucun remède ni traitement pour cette maladie génétique. « Mais le pipeline de recherche suggère que nous aurons bientôt un véritable traitement génétique potentiel » – c’est-à-dire une thérapie génique pour corriger la mutation qui cause la CMT – « pour le type le plus courant », explique Kincaid.