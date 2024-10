Alan Hartman, chef des studios de jeux Xbox, prend sa retraite et Craig Duncan de Rare le remplace

Alan Hartman, directeur de Xbox Games Studios, quitte son poste après plus de trois décennies de travail au sein de la société mère Microsoft. Après le départ à la retraite de Hartman, Craig Duncan, chef du studio Xbox Rare, prendra la relève.

« La carrière d’Alan a été marquée par l’innovation, le dévouement et une passion inébranlable pour le jeu », a déclaré Matt Booty, président de Xbox Game Content and Studios, dans une note adressée lundi au personnel. « Débutant comme entrepreneur chez Microsoft dans le tout nouveau groupe de CD-ROM en 1988, Alan a travaillé sur une variété de projets au cours de son séjour ici, d’Age of Empires à Brute Force en tant que chef de studio de Digital Anvil, en passant par la fondation de Turn 10. Au fil des années, Alan, Turn 10 et Playground Games ont livré 13 jeux Forza Motorsport et Forza Horizon, faisant de Forza l’une des meilleures franchises de course au monde et poussant régulièrement les capacités de notre matériel. Son travail pour faire progresser l’accessibilité dans le jeu a établi une référence pour l’industrie et sous sa direction, Xbox Game Studios a livré plusieurs titres acclamés par la critique cette année et a ouvert la voie à des jeux très attendus comme Avowed, South of Midnight, Fable, et plus encore. »

Alors que Duncan entre dans la première machine à sous de Xbox Game Studios, Joe Neate et Jim Horth prendront la relève en tant que co-responsables de Rare.

« Dans son nouveau rôle, Craig continuera de s’efforcer d’aider nos studios à offrir des expériences de jeu différenciées et de haute qualité qui peuvent se transformer en franchises à succès et toucher davantage de joueurs en investissant dans de nouvelles propriétés intellectuelles », a déclaré Booty. «Craig relèvera de moi et rejoindra l’équipe de direction du contenu des jeux et des studios, travaillant en étroite collaboration avec Alan pendant la transition. L’équipe de direction XGS existante créée par Alan restera intacte et relèvera de Craig.

Lisez l’e-mail de Booty au personnel dans son intégralité ci-dessous.

Aujourd’hui, je partage des nouvelles concernant les changements de leadership au sein de notre équipe. Après plus de 30 ans chez Microsoft, Alan Hartman prend sa retraite fin novembre.

Lorsque nous recherchions notre prochain leader pour gérer les complexités de notre entreprise et favoriser la créativité nécessaire au succès de nos jeux, nous avons collaboré avec les RH pour évaluer les candidats externes et internes, en tenant compte des exigences uniques du rôle de XGS.

Je suis heureux d’annoncer que Craig Duncan assumera le rôle de responsable des Xbox Game Studios. Craig apporte une riche expérience acquise auprès de Codemasters, Midway Games et Sumo Digital avant de rejoindre Xbox en 2011 pour diriger Rare. Durant cette période, Rare a connu un succès commercial soutenu et développé de nouvelles propriétés intellectuelles, notamment Sea of ​​Thieves, une franchise multiplateforme en constante évolution comptant plus de 40 millions de joueurs.

Dans son nouveau rôle, Craig continuera de s’efforcer d’aider nos studios à offrir des expériences de jeu différenciées et de haute qualité qui peuvent se transformer en franchises à succès et toucher davantage de joueurs en investissant dans de nouvelles propriétés intellectuelles. Craig relèvera de moi et rejoindra l’équipe de direction de Game Content and Studios, travaillant en étroite collaboration avec Alan pendant la transition. L’équipe de direction XGS existante créée par Alan restera intacte et relèvera de Craig.

Je suis également heureux d’annoncer que Joe Neate et Jim Horth prendront la direction de Rare. Leur leadership a joué un rôle crucial dans la croissance de Rare, et je suis convaincu qu’ils élèveront le studio et ses jeux vers des sommets encore plus élevés.

Joignez-vous à moi pour féliciter Alan pour sa retraite et souhaiter la bienvenue à Craig, Joe et Jim dans leurs nouveaux rôles.

– Mat

