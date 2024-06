Alan Hansen, légende de Liverpool et de l’Écosse, gravement malade à l’hôpital | Liverpool

Liverpool La famille de 68 ans soutenue par Liverpool

« Jockey » était l’un des meilleurs défenseurs de sa génération

Alan Hansen, l’ancien légendaire Liverpool et défenseur écossais, est gravement malade et hospitalisé.

Liverpool a confirmé la nouvelle dimanche après-midi, le club apporte son soutien à la famille de l’homme de 68 ans, qui a pris sa retraite en 1991 pour entamer une carrière extrêmement réussie d’expert à la télévision.

« Les pensées et le soutien de tout le monde au Liverpool FC vont à notre légendaire ancien capitaine Alan Hansen, qui est actuellement gravement malade à l’hôpital », indique un communiqué. « Le club est actuellement en contact avec la famille d’Alan pour lui apporter notre soutien dans ces moments difficiles, et nos pensées, souhaits et espoirs vont à Alan et à toute la famille Hansen.

« Nous fournirons d’autres mises à jour au fur et à mesure que nous les recevrons en temps utile, et nous demandons que la vie privée de la famille Hansen soit respectée à ce stade. »

Hansen a rejoint Liverpool en provenance de Partick Thistle en 1977 et a remporté trois Coupes d’Europe, huit titres de champion, deux FA Cup et trois Coupes de la Ligue en 620 matches pour le club d’Anfield avant de prendre sa retraite en mars 1991 en raison d’une blessure.

Celui surnommé « Jockey » a également remporté 26 sélections pour son pays et participé à la Coupe du Monde 1982 en Espagne, après avoir fait ses débuts internationaux en 1979. Il est largement reconnu comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération, combinant excellente force, vitesse et conscience avec un sang-froid suprême dans et hors possession.

Alan Hansen était un expert extrêmement respecté de la BBC, apparaissant régulièrement dans Match of the Day avant de prendre sa retraite en 2014. Photographie : Antonio Olmos/L’Observateur

Après avoir raccroché ses crampons, Hansen est devenu un habitué de la BBC, apparaissant dans l’émission Match of the Day ainsi que dans la couverture en direct de la chaîne, s’imposant comme une voix respectée et charismatique du jeu. Dans ce rôle, cependant, il est peut-être mieux connu pour avoir déclaré « on ne peut rien gagner avec des enfants » après la défaite 3-1 de Manchester United contre Aston Villa lors de la première journée de la saison de Premier League 1995-96 et après qu’Alex Ferguson ait a aligné une équipe contenant une multitude de jeunes talents bruts, dont Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes et, sur le banc, David Beckham. United a remporté le doublé cette saison-là.

Hansen a pris sa retraite de l’expertise en mai 2014 et a depuis vécu une vie en grande partie tranquille. Il est marié et a deux enfants.