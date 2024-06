Alan Hansen : l’ancien défenseur de Liverpool et de l’Écosse « gravement malade »

il y a 7 heures

Il a joué un rôle clé dans les grandes équipes des Reds des années 1970 et 1980, remportant huit titres de première division, trois Coupes d’Europe et deux FA Cup.

Liverpool a ajouté qu’ils étaient « actuellement en contact avec la famille d’Alan pour lui apporter notre soutien dans ces moments difficiles, et nos pensées, nos souhaits et nos espoirs vont à Alan et à toute la famille Hansen ».

Après avoir pris sa retraite en 1991, il est apparu comme expert sur Match of the Day de 1992 à 2014.

Il a acquis la réputation d’être l’un des experts les plus perspicaces et les plus influents du pays en travaillant aux côtés de personnalités telles que Des Lynam, Lineker, Mark Lawrenson, Alan Shearer et Sir Trevor Brooking.