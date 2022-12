Alan Halsall de Coronation Street révèle ce qu’il ressent en embrassant sa co-vedette plus qu’en vrai partenaire

Alan Halsall de CORONATION Street a tout révélé sur ce qu’il ressent en embrassant sa co-star plus que n’importe lequel de ses vrais partenaires.

Le joueur de 40 ans a joué Tyrone Dobbs dans Corrie depuis 1998 et au fil des ans, son personnage a eu de nombreuses relations sur les Cobbles.

Tyrone et Fiz ont partagé un baiser pour la première fois il y a 21 ans et ont été intermittents depuis

Mais celui qui a résisté à l’épreuve du temps est la relation de Tyrone avec Fiz Stape, joué par Jennie McAlpine.

Le couple a été par intermittence pendant des années, mais est actuellement de retour, Tyrone planifiant un mariage de Noël secret pour lui et Fiz à son insu.

S’adressant récemment à la presse au sujet de l’histoire, Alan – qui était auparavant marié à l’actrice Lucy-Jo Hudson de 2009 à 2018 – a déclaré : « C’était intéressant.

“Nous avons fait une interview il y a environ une semaine lorsque nous avons pu voir notre tout premier baiser, il y a 21 ans.

“Alors oui, j’ai probablement embrassé Jenny plus longtemps que n’importe qui d’autre dans ma vie, alors oui c’est fou.

“Je pense qu’en tant que couple, il y a eu tellement de fois, très, très proches, mais au moins cette fois, ils y arrivent.”

Alan est en couple avec l’ancienne co-star Tisha Merry depuis 2019, tandis que Jennie, 38 ans, est mariée à son mari Chris Farr depuis 2017.

Elle a ajouté: «Je pense que le nouveau départ est prometteur. Mon Dieu, après tout ce que nous avons traversé, c’est sûrement un bon nouveau départ.

Pendant ce temps, Alan a expliqué pourquoi Tyrone avait décidé de planifier un mariage surprise maintenant.

Il a dit: «Je pense que le truc, c’est que Tyrone ne pense pas beaucoup de toute façon.

“Alors bien sûr, vous savez, il a tout ce qu’il veut, il sait maintenant après tout ce qu’il a traversé et il lui a fallu du temps pour s’en rendre compte.

“Mais il réalise maintenant ce qu’il veut, il veut son unité familiale qu’il n’a jamais eue et il veut Fiz, et il aime Fiz et il veut que tout cela se produise rapidement.”

Alan était auparavant marié à Lucy-Jo Hudson

Il est en couple avec Tisha Merry depuis 2019

Coronation Street est diffusé sur ITV1.