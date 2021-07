Alan Halsall de Coronation Street et sa petite amie Tisha Merry font la fête avec Riyad Mahrez, Taylor Ward et Max George

La star de CORONATION Street Alan Halsall et sa petite amie Tisha Merry ont profité d’une soirée étoilée pour célébrer la Journée de la liberté à Manchester hier soir.

Le couple de savons se tenait la main et rayonnait alors qu’ils arrivaient à The Ivy. L’acteur de Tyrone Dobbs, Alan, portait un polo noir avec un jean skinny bleu, tandis que Tisha portait une robe à rayures bleues et blanches.

Éclaboussure

Alan Halsall et Tisha Merry au Ivy à Manchester[/caption]

Eamonn et James Clarke

Stacey Giggs et Max George étaient également présents à l’événement pour célébrer la Journée de la liberté[/caption]

Alan a partagé une photo de sa bouteille de bière sur Instagram, mais il n’est pas parti avec un mal de tête car il se levait tôt pour une partie de golf au soleil.

Max George de The Wanted a siroté un pétillant lors de l’événement exclusif. Il a posé pour une photo avec sa petite amie Stacey Giggs, qui a attiré l’attention et une minirobe colorée à volants.

Le footballeur de Manchester City, Riyad Mahrez, continue de profiter de sa saison morte, souriant à l’extérieur de la salle dans un T-shirt Dior et un chapeau de seau.





Il a été rejoint par la fiancée Taylor Ward dans une robe rose vif. Le couple s’est fiancé plus tôt cet été sur l’île grecque de Mykonos.

Taylor a donné aux fans un aperçu des bouffonneries sauvages de la Journée de la liberté à l’intérieur, qui comprenaient une artiste aux seins nus caressant la tête de son copain.

Hier soir, les Britanniques ont applaudi et boogié alors que les clubs ouvraient leurs portes à minuit pour la première fois en 16 mois.

Le 19 juillet marquait la Journée de la liberté – le jour où la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires ont été supprimés.

La réouverture des 12 000 discothèques du pays était très attendue par les fêtards après la fermeture des pistes de danse il y a plus d’un an et demi.

Éclaboussure

Le footballeur Riyad Mahrez était de bonne humeur[/caption]

Éclaboussure

Sa fiancée Taylor Ward a souri à côté de son copain[/caption]