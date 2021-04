ALAN Dershowitz a accusé le représentant Maxine Waters d’avoir utilisé des tactiques extraites du « playbook » du Ku Klux Klan pour « intimider le jury » dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin.

Dans une interview accordée à Newsmax quelques heures seulement avant que Chauvin ne soit reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort de George Floyd mardi, Dershowitz a comparé les actions de Waters à celles du KKK dans les «années 1920 et 1930».

Alan Dershowitz a accusé le représentant Maxine Waters d’avoir utilisé des tactiques du KKK pour intimider le jury Crédits: Getty

Waters a dit aux militants de « se confronter » si Chauvin n’était pas reconnu coupable Crédits: Getty

« Le Klan marcherait à l’extérieur des palais de justice et menacerait toutes sortes de représailles si le jury osait condamner une personne blanche ou acquitter une personne noire », a déclaré l’avocat.

Les commentaires de Dershowitz faisaient référence aux remarques faites par Walters samedi lors d’une manifestation contre la fusillade par la police de Daunte Wright, 20 ans, à Brooklyn Center, Minneapolis.

S’exprimant lors de l’événement, Waters a déclaré aux militants qu’ils devaient «se confronter» si Chauvin était déclaré non coupable par des jurés.

« Nous devons rester dans la rue et nous devons être plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux », a-t-elle déclaré.

« Nous cherchons un verdict de culpabilité et nous cherchons à voir si toutes les discussions qui ont eu lieu et qui ont eu lieu après avoir vu ce qui est arrivé à George Floyd. Si rien ne se passe, alors nous savons que nous avons non seulement rester dans la rue, mais nous devons lutter pour la justice », a-t-elle ajouté.

Waters a fait face à une vague de réactions négatives depuis la publication de ces remarques, y compris des appels de la représentante du GOP. Marjorie Taylor Greene, qui a exigé que le démocrate soit expulsé du Congrès pour «avoir franchi les frontières de l’État pour inciter à la violence».

S’empilant sur les critiques croissantes de mardi, Dershowitz a déclaré: «Tout d’abord, le juge aurait dû accorder la requête en annulation du procès sur la base des efforts de la membre du Congrès Waters pour influencer le jury.

« Son message visait clairement à atteindre le jury: » Si vous acquittez ou si vous trouvez que l’accusation est moins qu’un meurtre, nous incendierons vos bâtiments. Nous incendierons vos entreprises. Nous vous attaquerons. Nous ferons ce que est arrivé au témoin – du sang sur leur porte. «

Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation mardi Crédit: AP

Dershowitz, un ancien avocat du président Donald Trump, a déclaré que les « tactiques d’intimidation » et la « menace de violence » de Waters auraient dû constituer une annulation du procès.

« Le juge, bien sûr, n’accorderait pas l’annulation du procès parce qu’alors il serait responsable des émeutes qui s’ensuivraient, même si c’était Waters qui était responsable », a déclaré Dershowitz.

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré mardi après que les jurés aient délibéré pendant seulement 10,5 heures sur deux jours.

Dershowitz n’est pas le seul à critiquer Waters pour ses remarques.

Le juge présidant le procès de Chauvin, Peter Cahill, a également averti Waters, avertissant que ce qu’elle avait dit pourrait entraîner « l’annulation de toute l’affaire ».

S’exprimant devant le tribunal lundi tout en rejetant la requête de la défense pour annulation du procès, Cahill a déclaré: « Je vais vous dire que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès. »

Waters a prononcé les remarques de confrontation lors d’une manifestation au Brooklyn Center Crédit: AFP

Cahill a déclaré qu’il était au courant des commentaires de Waters sur « le caractère inacceptable de quoi que ce soit de moins qu’une condamnation pour meurtre et de parler de confrontation ».

« Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, en particulier d’une manière qui ne respecte pas l’état de droit et le pouvoir judiciaire et notre fonction », a ajouté Cahill plus tard.

« Je pense que s’ils veulent donner leur avis, ils devraient le faire de manière respectueuse et conforme à leur serment à la Constitution, afin de respecter une branche égale du gouvernement. »

La députée républicaine Marjorie Taylor Greene et le sénateur Ted Cruz ont rapidement accusé Waters d ‘«incitation à de violentes émeutes et au terrorisme Black Lives Matter».

Greene est même allé de l’avant avec le dépôt d’une résolution, appelant Nancy Pelosi à retirer Waters du Congrès.

Le chef de la minorité Kevin McCarthy a également déposé sa propre résolution pour censurer Waters pour ses commentaires, en plus d’appeler Pelosi à la réprimander.

Dershowitz, un ancien avocat du président Donald Trump, a déclaré que les « tactiques d’intimidation » et la « menace de violence » de Waters auraient dû constituer une annulation du procès Crédits: Getty

Chauvin vu être emmené aux poignets mardi Crédit: AP

Pour sa part, Waters a nié avoir incité à la violence et a insisté sur le fait que «les mots importent peu». Elle a également nié avoir été admonestée par le juge Cahill.

Le président Joe Biden a également été critiqué pour avoir « politisé » le procès de Chauvin mardi lorsqu’il a déclaré qu’il « priait pour le bon verdict » et a qualifié les preuves contre le flic de « écrasantes ».

Biden a fait ces remarques aux journalistes après que le jury avait déjà été séquestré.

S’exprimant après l’annonce du verdict, Biden a qualifié la condamnation de Chauvin de « pas de géant dans la marche vers la justice en Amérique ».

Dans des remarques conjointes avec le vice-président Kamala Harris, le couple a ajouté que l’Amérique a une « longue histoire de racisme systémique », la qualifiant de « tache sur l’âme de la nation ».

« Le genou sur le cou de la justice pour les Américains noirs – une peur et un traumatisme profonds, la douleur, l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour », a déclaré Biden. «

« Le meurtre de George Floyd a lancé un été de protestation que nous n’avions pas vu depuis les droits civiques [era] dans les années 60. »

Biden a déclaré que les manifestations « ont unifié les gens de toutes races et générations dans la paix et dans le but de dire: » Assez, assez, assez de ces meurtres insensés « ».