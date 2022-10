Alan Costa remporte les filets alors que le Bengaluru FC bat le NorthEast United FC 1-0

Le Bengaluru FC a roulé sur un vainqueur décédé d’Alan Costa pour s’imposer 1-0 contre le NorthEast United FC au Sree Kanteerava Stadium, alors que le football revenait à Bengaluru, samedi. Les Bleus, qui sont retournés dans leur Forteresse après une interruption de deux saisons, ont vu dix-neuf mille fans se diriger vers les tribunes.

Plus tôt, Grayson a commencé avec un trio de tête de Chhetri-Krishna-Sivasakthi, tandis que Costa, Aleks Jovanovic et Sandesh Jhingan étaient les trois hommes à l’arrière. Les visiteurs, quant à eux, ont commencé avec le Français Romain Philippoteaux dans un rôle offensif, avec Matt Derbyshire comme point focal.

Bengaluru a eu la première grande chance du match lorsque Naorem Roshan a passé des chemises blanches sur la gauche avant de couper habilement le ballon pour Sivasakthi. La tentative du jeune attaquant de placer le ballon au-delà d’Arindam Bhattacharja a volé à quelques centimètres de large.

NorthEast a eu sa propre chance peu de temps après lorsque Jithin MS a capté une passe en avant et a couru au but, mais Prabir Das a bien fait de récupérer à temps pour relever le défi. Les tirs de Bruno Ramires et Suresh Wangjam se sont égarés alors que Bengaluru continuait de faire le plus de bruit. Avant la pause, les Bleus ont failli trouver le fond du filet, une fois de plus grâce à Sivasakthi, mais le tir de l’attaquant sur une passe de Chhetri a été dévié large lorsque l’arbitre a interrompu la procédure.

Avec le match sans but à l’heure de jeu, Grayson a effectué un double changement, faisant entrer Javi Hernandez et Jayesh Rane pour Suresh Wangjam et Krishna. Peu de temps après, Bengaluru a gaspillé une autre chance, cette fois, à travers Chhetri. Choisissant une longue passe du dos, Sivasakthi a chargé dans la surface et a carré le ballon pour son capitaine qui n’a pas pu se connecter proprement.

Sentant la nécessité d’amener le match au nord-est, Grayson a fait appel à Udanta Singh pour Jovanovic, alors que Bengaluru changeait de vitesse en attaque. L’ailier a eu un impact instantané, avec sa première implication dans le match un tir qui a filé à côté de la barre. Quelques instants plus tard, Chhetri a joué un va-et-vient rapide avec Udanta, mais le tir éventuel du skipper n’a pu trouver que le filet latéral.

Alors qu’il ne restait que quelques minutes à jouer, Bengaluru a remporté un corner que le remplaçant Javi Hernandez a remplacé Costa, qui a hoché la tête et dépassé Arindam Bhattacharja pour donner l’avantage aux Blues à la 86e minute. Avec quatre minutes supplémentaires, NorthEast United avait le ballon au fond des filets à l’autre bout par Jon Gaztanaga cependant, après consultation avec son assistant, l’arbitre Rahul Gupta l’a retiré, invoquant une infraction dans la surface.

Les Bleus ont mené le reste du match jusqu’au bout pour s’assurer trois points. Bengaluru se rendra ensuite à Chennai, où ils affronteront le Chennaiyin FC le 14 octobre, au JN Stadium.

