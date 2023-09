Alan Colie : l’homme qui a tiré sur un farceur de YouTube dans un centre commercial de Virginie acquitté | Actualités américaines

Un homme qui a tiré sur un farceur de YouTube qui le suivait dans l’aire de restauration d’un centre commercial a été déclaré non coupable par un jury américain.

Alan Colie, 31 ans, a été acquitté du chef de blessures intentionnelles aggravées lors de la fusillade de Tanner Cook, 21 ans, qui dirige la chaîne YouTube Classified Goons, qui compte plus de 50 000 abonnés.

Cependant, le jury était divisé sur deux accusations moins graves liées aux armes à feu et a décidé de le déclarer coupable sur l’une et de l’acquitter sur l’autre.

La fusillade du 2 avril dans le centre-ville de Dulles, à l’ouest de Washington DCa déclenché la panique alors que les acheteurs fuyaient ce qu’ils craignaient être une autre fusillade de masse.

Son avocat de la défense, Adam Pouilliard, a déclaré jeudi lors de ses plaidoiries finales que son client s’était senti menacé par M. Cook, qui mesure 6 pieds 5 pouces, lors de la confrontation, qui visait à provoquer une réaction et à attirer les téléspectateurs vers sa chaîne YouTube.

Il a déclaré que M. Cook « essaye de dérouter les gens pour qu’ils publient des vidéos. Il ne craint pas d’effrayer les gens. Il continue de faire ça ».

Les jurés ont regardé une vidéo de la fusillade qui montre la confrontation entre Colie et M. Cook durant moins de 30 secondes.

Il montre M. Cook s’approchant de Colie, un chauffeur-livreur, alors qu’il récupère une commande de nourriture et M. Cook se profile au-dessus de lui tout en tenant un téléphone à environ six pouces du visage de Colie.

Le téléphone joue plusieurs fois la phrase « Hey dip****, arrête de penser à mon scintillement » via une application Google Translate.

Colie dit « stop » à trois reprises et essaie de reculer devant M. Cook, qui continue d’avancer.

Il essaie ensuite d’éloigner le téléphone de son visage avant de sortir une arme à feu et de tirer sur M. Cook dans le coin inférieur gauche de sa poitrine.

Il n’y a pas de pause entre le moment où il dégaine l’arme et celui où il tire.

Colie a plaidé non coupable et a déclaré qu’il agissait en état de légitime défense.

Le procureur Eden Homes a déclaré que les faits n’étayaient pas un argument de légitime défense, la loi obligeant Colie à craindre raisonnablement qu’il soit en danger imminent de blessures corporelles et qu’il n’utilise pas plus de force que nécessaire. Elle a dit que la farce de M. Cook était bizarre mais pas menaçante.

« Ils jouaient une phrase idiote au téléphone », a-t-elle déclaré. « Comment l’accusé aurait-il pu conclure qu’il craignait raisonnablement des blessures corporelles imminentes ? »

M. Pouilliard a déclaré que la condamnation pour arme à feu était incompatible avec la loi étant donné l’acquittement de Colie pour des motifs de légitime défense et a demandé au juge d’annuler la condition.

Un juge entendra les arguments sur la question lors d’une audience le mois prochain.