Alan Carr est vexé quand son ami Adele lui a suggéré de rester à l’hôtel de LA au lieu de son manoir de 7,7 millions de livres

Le comédien Alan Carr a été vexé lorsque sa chanteuse amie Adele lui a suggéré de séjourner dans un hôtel original lors d’une récente visite à Los Angeles – au lieu de son manoir de luxe.

La chanteuse britannique, 33 ans, a recommandé le Petit Ermitage quatre étoiles à 200 £ la nuit à West Hollywood, plutôt que de l’inviter à s’écraser sur son pad voisin.

L’hôtel possède des œuvres d’art excentriques, avec du yoga sur le toit, une piscine aux seins nus et le slogan «Get High in the Hills» sur son site Web.

Adele, maman d’un enfant, d’une valeur estimée à 150 millions de livres sterling, vit dans une propriété de cinq chambres de 7,7 millions de livres sterling à Beverly Hills et en possède une deuxième à proximité, où réside son ex-mari Simon Konecki, 47 ans.

Alan, 44 ans, a déclaré: «J’espérais rester chez Adele, mais elle a dit:« Pourquoi ne restez-vous pas dans cet hôtel?

«Et j’ai regardé le site Web et ça avait l’air bizarre.

«Il y avait un énorme valet de trèfle, il y avait une pièce d’échecs. C’était comme, «c’est un peu étrange». Mais je sais que c’est incroyable.

Riant des situations gênantes sur le podcast Alan’s Life’s a Beach cette semaine, l’actrice Olivia Cooke, 27 ans, a ajouté: « Tu es comme, ‘Allez bébé, tu as assez de chambres’. »

Adele et Alan sont amis depuis qu’ils se sont rencontrés aux Brit Awards en 2008 et se sont immédiatement entendus.

En janvier 2018, elle a été ordonnée afin de pouvoir officier au mariage de l’humoriste avec son partenaire Paul Drayton, 47 ans, dans son jardin de Los Angeles.

Elle leur a également donné une sérénade lors de leur première danse et les a emmenés tous les trois à Las Vegas pour regarder la chanteuse Céline Dion se produire.