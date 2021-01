Alan Carr est l’un des plus gentils présentateurs à la télévision et n’a pas peur de se moquer de lui-même, alors quand il s’agit d’accumuler des kilos pendant le verrouillage, il est le premier à admettre qu’il ne pouvait pas arrêter de manger.

L’homme de 44 ans rugit de rire en révélant qu’il a cédé aux tentations de la nourriture lors des deux premières restrictions.

Et maintenant, dans le troisième, le comédien sait qu’il doit faire attention.

Alan, qui doit présenter une nouvelle émission de design d’intérieur de la BBC la semaine prochaine, a également expliqué comment il pourrait enfin accepter une invitation Strictement et être sexy, et que tout le monde est tellement campé sur Ru Paul’s Drag Race qu’ils le font paraître méchant.

Parlant de sa taille, il dit: «J’ai mis beaucoup de poids de verrouillage. Vous allez voir qu’il y a un espace où les gens vont penser: «Qu’est-ce qu’il a mangé parce qu’il a gonflé?







(Image: BBC)



«J’ai mangé de la vieille merde. Je pense que j’ai mis environ trois pierres. Vous voyez des gens maigres sur Instagram et ils n’ont qu’une tranche de pain aux bananes, mais je mangeais tout.

«Pour mon anniversaire, je suis allée mettre mon jean et j’ai dit à mon mari: ‘Paul, tu as mis ton jean sur mon étagère.’ Mais il ne l’avait pas fait. Je les ai regardés et j’ai réalisé qu’ils avaient un tour de taille de 36 pouces. Je ne pouvais pas les mettre autour de mon ventre.

Alors, a-t-il perdu du poids maintenant? Des histoires ont suggéré qu’il suivait le régime de 1000 calories par jour de son amie proche Adele.







(Image: Getty)



Alan, qui sera un juge invité sur The Masked Singer le week-end prochain, répond: « Absolute ordures. » La star a même fait un pari avec son ami le juge Rob Rinder pour voir qui pourrait perdre le plus de livres.

Il ajoute: «J’ai appelé Rob l’année dernière et lui ai dit:« Je suis gros ». Il a dit: «Je suis gros». Nous nous sommes donc envoyés des photos et tous les deux ont convenu que nous étions gros. Nous avons décidé que celui qui avait perdu le moins de poids le 2 novembre paierait le dîner. J’ai vu une photo de lui et il est redevenu maigre et donc s’il y avait quelque chose de bon à sortir du verrouillage, c’est que je ne pouvais pas le voir.







(Image: BBC)



Alan se déprécie de lui-même alors qu’il discute jovialement de ses débuts en tant que présentateur du concours des maîtres de design d’intérieur de la BBC, dans lequel 10 designers émergents s’affrontent dans une série de défis.

Il dit: «C’est un changement complet de faire cette série et c’est pourquoi je voulais le faire. Je suis un grand fan de ce genre de spectacle même si je suis de la merde quand il s’agit de tout ce qui a trait au design. Je ne peux pas poser de papier peint et je suis en train de devenir l’un de ces vieux gays où je passe du temps à parcourir les propriétés du National Trust à déguster des thés à la crème.

Chaque semaine, un candidat sera renvoyé chez lui pour réduire un gagnant qui décrochera un contrat avec un client commercial.

Étant donné que le bricolage à domicile n’est pas son fort, la série a-t-elle inspiré Alan? Il dit: «Cela m’a fait réaliser que si vous aménagez votre maison, vous n’avez pas à dépenser une fortune. J’ai ramassé tellement d’indices.

Réfléchissant au décor de sa propre maison lorsqu’il a emménagé avec Paul Drayton, Alan ajoute: «Nous avons acheté notre maison à une femme célibataire et elle adorait une fée. Elle avait mis des fées sur le mur, des anges sur les poignées de porte et plein de fleurs… J’étais tellement gêné et j’ai dû dire aux gens que je ne l’avais pas fait. Les gens le regardaient en pensant: ‘Passez un jour de congé Alan, tout ne doit pas être gay.’ »







(Image: BBC)



Alan est également revenu à la télévision à la fin de l’année dernière pour filmer une nouvelle série de Ru Paul’s Drag Race.

Il dit: «C’est l’une des choses que j’ai faites quand je suis revenu du deuxième verrouillage. Un peu d’étincelle livre et ça m’a piqué. Et c’est bien pour moi d’être dans une pièce où je suis le butch. Tout le monde est tellement camp et OTT, c’est bien pour moi d’être comme Jason Statham.

L’une des stars les plus travailleuses du showbiz, Alan ne s’est pas beaucoup arrêté après la pandémie. Du tournage d’une nouvelle série de DNA Journey avec Amanda Holden pour ITV, d’une autre série de Epic Gameshows à son rôle dans Ru Paul’s Drag Race, il dit qu’il a été testé tant de fois pour Coronavirus, il peut dire en toute sécurité qu’il ne l’avait certainement pas .

Alan ajoute: «J’ai eu de la chance parce que j’ai travaillé et parfois vous avez oublié que c’était une pandémie.

Remarquez, j’ai été suivie par une femme sur le salon Interior Design Masters avec un bâton de deux mètres partout. Vous parliez à quelqu’un pendant le tournage et ils criaient: «Deux mètres». »

«J’ai été testé à un pouce de ma vie et je sais donc que je n’ai pas eu de coronavirus. Mais mes parents l’ont fait. Heureusement, ils allaient bien mais OMG quand vous avez reçu cet appel… »

Alan était trop nerveux pour que sa mère et son père lui rendent visite à Noël. Il dit que c’était une affaire tranquille avec Paul.

Après quelques semaines de congé pendant la période des fêtes, Alan est maintenant impatient de partir. En plus d’un nouveau projet télévisé secret, il a prévu une tournée de stand-up, qui a déjà été reportée à deux reprises. Il dit: «Il s’appelle Not Again Alan parce que je suis sûr que certaines personnes diront:« Pas encore ».

«C’est une émission très personnelle sur le fait d’être un homme marié et de ce que j’ai fait.»







(Image: PA)



Il est également très intéressé à explorer l’idée de plus de podcasts plutôt que de faire une nouvelle émission comme Chatty Man.

«Nous vivons dans un monde d’Instagram et de podcasts et je me demande si une émission de chat est obsolète.» Mais Alan n’a pas l’intention d’abandonner la télévision, 14 ans après avoir fait irruption sur elle en présentant Friday Night Project.

Il ajoute: «Je ne suis pas encore un vétéran. J’adore la télé et je passe le temps de ma vie. C’est une joie. En tant que personne qui a travaillé dans des centres d’appels, emballé des shampooings, mis des raisins secs dans des fruits et des fibres, c’est un rêve.

Chaque année, Alan a la chance d’apparaître sur Strictly. Alors, 2021 sera-t-il l’année où il acceptera?







(Image: PA)



Laissant un indice, il peut, Alan répond: «Voilà votre titre. J’ai adoré Bill Bailey. Si je le faisais, je voudrais être sexy. Je veux que les femmes me regardent pendant que je fais le tango et qu’elles soient pleines de désir. Je ne veux pas être le jokey mais j’ai le sentiment que je finirai par être l’Ann Widdecombe de la série. Mais peut-être que je vais vous surprendre tous.

Lorsqu’on lui a demandé s’il recevrait le vaccin Covid lorsque les plus de 40 ans seront éligibles, il dit: «Eh bien, le poids que j’ai pris, je suis dans l’un de ces groupes qui l’ont plus tôt.»