Alan Carr choque les téléspectateurs d’Epic Gameshow alors qu’il prend un coup sauvage à Meghan Markle

ALAN Carr a choqué les téléspectateurs en prenant un coup sauvage à Meghan Markle lors de son émission spéciale Epic Gameshow Bullseye ce soir.

L’émission a emmené les célébrités Chris Kamara, David Seaman et Angela Griffin dans les années 90 pour tester leurs compétences en fléchettes.

5 Alan a fait un jibe effronté à propos de Meghan sur Epic Gameshow de ce soir

Et l’hôte Alan, 44 ans, n’a pas pu s’empêcher de faire un jibe effronté aux frais de la duchesse de Sussex lorsqu’il a entendu l’un des surnoms du candidat non-célèbre.

La joueuse, qui faisait équipe avec Chris, a admis qu’elle était une grande fan de fléchettes avant que la bande dessinée ne lui demande son deuxième surnom.

Elle a répondu fièrement: «Reine du palais».

Sans manquer un battement, Alan a répliqué: « Je pense que c’est le surnom de Meghan qui avait son cœur! »

5 Il s’est moqué de la duchesse d’un coup sauvage Crédit: The Mega Agency

5 La candidate a déclaré que son surnom était « Reine du palais »

Dans un second coup, il haussa les sourcils et plaisanta: « Et regarde comment ça s’est passé … »

La joueuse et son coéquipier célèbre se sont moqués de la blague risquée, les téléspectateurs à la maison se rendant sur les réseaux sociaux pour partager leur propre réaction.

Les fans ont été divisés par l’empannage, certains accusant la bande dessinée d’aller « trop ​​loin », tandis que d’autres l’ont trouvé hilarant.

L’un d’eux a écrit: « Alan Carr est un homme rapide avec cet empannage de Meghan Markle. Homme de génie. »

5 Le commentaire a divisé les spectateurs

Un autre a demandé: « Pour l’amour de Dieu, pourquoi Alan Carr dénigre-t-il Meghan Markle avant 21 heures? »

Un troisième a fulminé: « Alan Carr est un homme drôle, c’est indéniable. Mais il est allé trop loin avec ce commentaire de Meghan Markle après tout ce qu’elle est venue révéler récemment. »

Un autre argumenta: « Cette référence à Meghan était classe, tellement vrai. »

Meghan et Harry ont divisé la nation lorsqu’ils ont participé à une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars.

5 La conversation d’Oprah de Harry et Meghan a déclenché des ondes de choc en mars Crédit: CBS

Ils ont fait une série d’affirmations choquantes dans la conversation à la bombe, Meghan admettant avoir des pensées suicidaires et affirmant qu’un membre de la famille royale avait fait des remarques racistes à propos de leur fils à naître, Archie.

L’interview est intervenue après que le couple a quitté son rôle de membre de la famille royale et a déménagé en Californie, Harry retournant au Royaume-Uni le mois dernier pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Meghan est restée aux États-Unis pour la triste occasion, car elle est fortement enceinte d’elle et du deuxième enfant de Harry, une petite fille prévue cet été.

Epic Gameshow d’Alan Carr se poursuit le samedi soir à 19h30 sur ITV.