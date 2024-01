Alan Bates comparaît devant les députés dans le cadre d’une enquête sur le bureau de poste – comme cela s’est produit

D’anciens employés et un cadre supérieur de Fujitsu ont été interrogés sur le rôle de l’entreprise japonaise au centre de la plus grande erreur judiciaire de l’histoire britannique moderne.

Le directeur général de l’entreprise en Europe, Paul Patterson, a présenté ce matin ses excuses pour le scandale de la Poste et a reconnu qu’elle avait l’obligation morale de contribuer à la rémunération des maîtres de poste.

D’anciens membres de l’équipe fraude et contentieux de l’entreprise ont, quant à eux, comparu devant l’enquête publique sur le scandale Horizon IT.

Jo Hamilton, dont l’histoire a été présentée dans Mr Bates vs The Post Office, a commencé à avoir des problèmes il y a 20 ans, a été condamnée en 2008 puis, après des années d’agonie, sa condamnation a été annulée en 2021. CHAMBRE DES COMMUNES/AP

Un député critique le patron “arrogant” de la Poste

Kevan Jones, député travailliste qui se bat pour les maîtres de poste depuis près de 15 ans JAMES MANNING/PA

Un militant de premier plan en faveur des maîtres de poste a salué l’engagement de Fujitsu à payer sa part d’indemnisation, mais a condamné le patron de la Poste « arrogant et évasif » (écrit Tom Witherow).

Certains ont été surpris par l’engagement pris par Paul Patterson, le directeur général de Fujitsu en Europe, mais d’autres ont suggéré que la menace d’une action en justice d’un milliard de livres sterling ne lui laissait pas le choix.

Kevan Jones, député travailliste qui s’est battu pendant près de 15 ans pour les postes de maître de poste, a déclaré : « Je salue l’engagement de Fujitsu à contribuer à la réparation financière des victimes du scandale Post Office Horizon.

« Cela contraste fortement avec le témoignage arrogant et évasif présenté aujourd’hui par Nick Read devant le comité des affaires et du commerce. Au lieu de donner des réponses simples, M. Read a choisi de se cacher derrière l’enquête en cours pour détourner l’attention et protéger la réputation des personnes impliquées. La culture de la Poste n’a clairement pas changé.

Le ministre s’excuse pour les objectifs manqués

Kevin Hollinrake a déclaré : « Je m’excuse de les avoir manqués. [targets]» MARIA UNGER/PARLEMENT ROYAUME-UNI/AP

Kevin Hollinrake, le ministre des Postes, s’est excusé d’avoir manqué les objectifs du gouvernement en matière de compensation (écrit Tom Witherow).

Le militant Alan Bates, maître de poste, qui a perdu toutes ses économies en 2003, a déclaré que les 500 maîtres de poste qu’il représente se heurtaient à un « obstacle » dès que leurs candidatures étaient adressées au département des affaires.

L’avocat Neil Hudgell, dont le cabinet représente plus de 300 maîtres de poste, y compris ceux dont les condamnations ont été annulées, a déclaré qu’il fallait jusqu’à quatre mois pour obtenir des réponses à la correspondance standard.

Hollinrake a déclaré : « La bureaucratie et les formalités administratives sont une réalité inévitable, mais tout ce que nous pouvons faire pour faciliter l’accès à l’indemnisation, nous ferons tout notre possible pour y parvenir. »

Il a ajouté : « Je m’excuse de les avoir manqués. [targets]. L’appétit ou la volonté de le faire ne manquent pas, ces choses prennent plus de temps que prévu. C’est plus complexe que prévu initialement. Y a-t-il une ambition pour sortir cet argent, c’est notre priorité numéro 1. »

Environ 1 800 victimes n’ont pas encore reçu d’indemnisation définitive sur les 4 000 maîtres de poste impliqués dans le scandale, dont 800 dont les paiements seront débloqués par une nouvelle législation visant à annuler les condamnations, qui devrait être adoptée dans les semaines à venir.

Des « bugs » dans le système Horizon IT étaient connus

Le personnel de Fujitsu a discuté des logiciels défectueux que leur entreprise fournissait au bureau de poste et était conscient que les poursuites pénales contre les maîtres de poste pourraient être abandonnées si les « bugs » du système étaient révélés au tribunal, révèle une correspondance interne (écrit Kieran Gair).

Gerald Barnes, un développeur de logiciels, a enregistré un certain nombre de « anomalies » toujours visibles sur le système, qui avaient été signalées précédemment en décembre 2007 par une ligne d’assistance connue sous le nom de Centre national de soutien aux entreprises (NBSC).

La Poste a poursuivi ses poursuites malgré les inquiétudes croissantes. ADRIAN DENNIS/AFP/GETTY IMAGES

Enregistrant sa première réponse à la plainte, Barnes a déclaré : « Le fait que l’EPOSS [electronic point of sale service] le code n’est pas résilient aux erreurs est endémique.

“Il ne semble pas utile de résoudre ce problème dans ce cas particulier, car il y en aura bien d’autres qui vous surprendront.”

Les employés de Fujitsu ont commencé à signaler des problèmes de « transactions en double » non supprimées sur les machines EPOSS exploitées par le système Horizon.

Barnes a déclaré dans un système de gestion des incidents de pointe présenté à l’enquête : « Les transactions en double sont répertoriées dans les feuilles de calcul produites et présentées au tribunal pour les poursuites.

« Ces éléments peuvent donner à l’équipe de défense des raisons de remettre en question les preuves. »

Barnes a ajouté : « Si nous ne résolvons pas ce problème, nos feuilles de calcul présentées au tribunal risquent d’être mises en doute si des transactions en double sont repérées. »

Le problème a été signalé comme un « problème très important » par l’analyste en sécurité Penny Thomas.

Problèmes signalés par le développeur de logiciels

Fujitsu était conscient que les procureurs s’étaient appuyés sur les données erronées de l’entreprise pour renforcer les poursuites pénales contre des maîtres de poste innocents dès 2010, selon l’enquête (écrit Kieran Gair).

Un développeur de logiciels a fait part de ses inquiétudes concernant les problèmes de « transactions en double » en novembre 2010 et a déclaré que cela pourrait avoir un impact sur « un certain nombre d’affaires judiciaires très médiatisées en cours ».

Des documents internes de novembre 2010 présentés à l’enquête ont révélé que Gerald Barnes avait remis en question « l’intégrité » des données.

Barnes a déclaré : « L’interface rapide ARQ (requêtes de demande d’audit) ne fournit à l’utilisateur aucune indication sur les enregistrements/messages en double.

« Cette omission signifie que nous ignorons la présence de transactions en double.

« Dans le cas où des doublons seraient récupérés et renvoyés (à la Poste) à notre insu, l’intégrité des données fournies serait remise en question.

« Le client, tout comme la défense et le tribunal, supposeraient que les doubles étaient authentique transactions et ce serait incorrect.

« Un certain nombre d’affaires judiciaires très médiatisées sont en cours et il est impératif que nous fournissions des dossiers solides et précis. »

Des patrons accusés de se cacher derrière une enquête

Liam Byrne, député, président du comité restreint des entreprises HOC/UNPIXS

Les patrons de la Poste et de Fujitsu ont été accusés de se cacher derrière l’enquête publique pour éluder des questions clés (écrit Tom Witherow).

Le député Liam Byrne, président du comité restreint des entreprises, s’est dit “choqué” que Nick Read et Paul Patterson, tous deux en poste depuis 2019, n’aient pas pu venir répondre aux questions.

Il a déclaré : « En fait, vous nous avez laissés assez choqués. Vous n’avez pas été en mesure de fournir au comité des événements clés dans le temps, comme le moment où la Poste a su pour la première fois que l’accès à distance était possible.

« Vous nous avez dit que vous n’avez pas conservé en lieu sûr les preuves de l’argent qui vous a été versé de manière inappropriée et qui vous est donc dû, et vous ne pouvez pas estimer le montant de l’indemnisation. Nous sommes reconnaissants de l’engagement moral à verser une compensation, mais cela nous laisse de nombreuses questions.

Qui a des questions auxquelles répondre ?

Parmi les personnalités éminentes au cœur du scandale figuraient Adam Crozier et Alice Perkins.

Depuis le déploiement du système Horizon défectueux, des milliers de directeurs d’agences postales ont été accusés à tort d’infractions, notamment de vol et de fraude (écrivent Mario Ledwith, Tom Witherow et Oli Mansfield).

Beaucoup de personnes concernées ont passé les 15 dernières années à demander justice, après avoir été laissées dans une ruine financière et émotionnelle car elles ont été contraintes de fermer les entreprises qu’elles aimaient et traînées devant les tribunaux. Au cours de leur quête pour révéler la vérité, les militants ont fait part à plusieurs reprises de leurs préoccupations aux directeurs et cadres des Postes, ainsi qu’aux ministres du gouvernement. Leurs préoccupations ont été largement ignorées.

Alors que l’enquête se poursuit, nous examinons certains de ceux qui ont des questions auxquelles répondre.

Le PDG de la Poste « ne connaît pas » le calendrier

L’enquête a soumis deux articles du Times à Nick Read, le directeur général de la Poste, pour commentaires – et a réagi avec colère lorsqu’il a déclaré qu’il « ne connaissait pas » la réponse (écrit Tom Witherow).

Les histoires concernent le moment où la Poste savait que les comptes des succursales étaient accessibles à distance, ce qui, selon les maîtres de poste, n’a jamais été divulgué lors de leurs procès pénaux.

Le premier, publié la semaine dernière, suggère que les cadres supérieurs ont été informés de ce qu’on appelle « l’accès à distance » en 2012, et le second, publié lundi, suggère que les équipes de la Poste étaient capables de potentiellement se mêler des comptes.

La révélation était importante car on pensait qu’il était peu probable qu’un jury rende un verdict de culpabilité si les données comptables sur lesquelles repose une affaire pouvaient être modifiées à distance.

Les députés ont réagi avec colère lorsque Read a déclaré qu’il ne savait pas quand ses prédécesseurs l’avaient su.

Fujitsu “était au courant de défauts en 2008”, selon une enquête

Les dirigeants de Fujitsu savaient que des défauts dans le système utilisé pour extraire les données sur les transactions postales pourraient conduire à des poursuites judiciaires dès 2008, selon l’enquête (écrit Kieran Gair).

Les données erronées ont été utilisées par la Poste pour étayer les poursuites contre les maîtres de poste accusés à tort.

Jo Hamilton, en dehors de l’enquête aujourd’hui, a été accusé d’avoir volé 36 000 £ au bureau de poste du village bien que l’enquêteur du bureau de poste n’ait trouvé aucune preuve de vol. CARL COURT/GETTY IMAGES

Selon un échange de courriels présenté comme preuve, un cadre de Fujitsu a déclaré : « Si nous ne résolvons pas ce problème, nos feuilles de calcul présentées au tribunal risquent d’être mises en doute si des transactions en double sont repérées. »

Rajbinder Sangha, un ancien membre de l’équipe d’assistance en matière de fraude et de litiges de Fujitsu, a déclaré lors de l’enquête qu’elle n’était pas consciente de l’ampleur des problèmes.

Elle a déclaré : « Ce problème a été traité par des membres seniors de l’équipe qui connaissaient mieux le système. »

Lorsqu’on lui a demandé si le système informatique défectueux la préoccupait maintenant, Sangha a répondu que oui « parce que nous avions évidemment des bugs dans le système ».

Dans un e-mail de 2008 intitulé « avantages et risques », Graham Welsh, un cadre de Fujitsu, a déclaré : « Si nous ne pouvons pas mieux identifier les domaines dans lesquels l’intégrité des données peut ou ne peut pas…