Alan Arkin, oscarisé de « Little Miss Sunshine », est mort à 89 ans

Alan Arkin, qui a remporté un Oscar en 2007 pour « Little Miss Sunshine », est décédé.

L’acteur avait 89 ans et est décédé jeudi à son domicile de Carlsbad, en Californie, a confirmé Fox News Digital par l’intermédiaire des fils d’Arkin, Adam, Matthew et Anthony.

« Notre père était une force de la nature au talent unique, à la fois en tant qu’artiste et en tant qu’homme », a déclaré la famille dans un communiqué. « Un mari, un père, un grand et un arrière-grand-père aimant, il était adoré et nous manquera profondément. »

Arkin est également connu pour son rôle de Lester Siegel dans « Argo », le gagnant du meilleur film de Ben Affleck.

Plus récemment, vers 2017, il a joué aux côtés de ses collègues géants du cinéma Morgan Freeman et Michael Caine dans « Going In Style » du réalisateur Zach Braff.

Arkin laisse dans le deuil son épouse Suzanne, ses fils, ses petits-enfants et son arrière-petit-fils.