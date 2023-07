Alan Arkin, acteur oscarisé pour « Little Miss Sunshine », décède à 89 ans – National

Alan Arkin, l’acteur américain qui a remporté un Oscar pour son rôle de grand-père héroïnomane dans le film Petite Miss Soleil, est mort. Il avait 89 ans.

Dans une déclaration par le publiciste d’Arkin, ses fils, Adam, Matthew et Anthony, ont déclaré: «Notre père était une force de la nature au talent unique, à la fois en tant qu’artiste et en tant qu’homme. Époux, père, grand et arrière-grand-père aimant, il était adoré et nous manquera profondément.

Arkin était connu pour sa carrière d’acteur de plusieurs décennies à la fois sur scène et à l’écran.

Membre de la célèbre troupe de comédiens Second City de Chicago, Arkin a été un succès immédiat dans les films avec la parodie de la guerre froide. Les russes arrivent, les russes arrivent et a culminé tard dans la vie avec sa victoire en tant que meilleur acteur de soutien pour le hit surprise de 2006 Petite Miss Soleil. Plus de 40 ans séparent sa première nomination aux Oscars, pour Les Russes arriventde sa nomination pour jouer un producteur hollywoodien complice dans le film oscarisé Argo.

Ces dernières années, il a joué aux côtés de Michael Douglas dans la série comique Netflix La méthode Kominskyun rôle qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards.

