Alan Alda sur le 50e anniversaire de ‘M * A * S * H: ‘Je ne suis pas sûr que nous ayons jamais su quel genre d’impact cela avait’

Alan Alda a réfléchi au 50e anniversaire de sa série télévisée bien-aimée, “M * A * S * H”, discutant de son héritage durable et des amitiés réelles de lui et de ses anciens camarades de casting.

La série comique dramatique, qui a suivi une équipe de médecins américains et de personnel de soutien en poste en Corée du Sud pendant la guerre de Corée, détient toujours le record de la finale la plus regardée de l’histoire de la télévision.

“Je ne suis pas sûr que nous ayons jamais su quel genre d’impact cela avait”, a déclaré Alda, qui jouait le rôle du capitaine Benjamin Franklin “Hawkeye” Pierce. PERSONNES. “Il a fallu un certain temps pour comprendre, s’attardant près du bas des cotes d’écoute pour la première saison, nous nous sommes habitués à venir travailler, à faire les meilleures émissions que nous pouvions et à ne pas nous soucier des chiffres. Au moment où ce grand public a regardé le dernier épisode, nous avons été un peu choqués.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui passait par la tête quand quelqu’un lui posait des questions sur la série, Alda a simplement répondu : “Gratitude que ce que nous avons fait il y a toutes ces années soit toujours dans l’esprit des gens.”

‘MASH’ STAR LORETTA SWIT DIT QU’ELLE CONTINUE DE SOUTENIR LES ANCIENS COMBATTANTS DANS NOTRE PAYS: ‘ILS SONT NOS HÉROS’

Alda a également partagé comment lui et ses partenaires à l’écran étaient amis dans la vraie vie. “Les rires et les blagues alors que nous étions assis pendant des heures ensemble entre les prises de vue. Nous étions amis”, a-t-il déclaré à propos de ses moments préférés de la série.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En février 2019, le Golden Globe et Gagnant Emmy rappelé à Fox News comment c’était de filmer le dernier épisode de “M * A * S * H” intitulé “Au revoir, adieu et amen”, qu’il a également réalisé. Le Washington Post a rapporté que plus de 106 millions de téléspectateurs ont regardé la finale de la série.