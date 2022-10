Alan ’72 et Joan Henricks

“Le MIT a été une expérience très humiliante pour moi”, déclare Alan Henricks, l’un de la première génération de sa famille du Midwest à fréquenter l’université. “Mais au bout de quatre ans, ça m’a aussi donné confiance en moi pour avancer dans le monde.”

L’héritage de Doc Edgerton. Alan, qui a poursuivi une carrière couronnée de succès en occupant des postes de direction dans plusieurs entreprises technologiques, et sa femme, Joan, soutiennent avec enthousiasme la Centre MIT Edgerton, fondée en 1992 en l’honneur de feu Harold “Doc” Edgerton, SM ’27, ScD ’31, inventeur, entrepreneur et professeur bien-aimé du MIT. Quand Alan était guide touristique sur le campus de premier cycle, son arrêt préféré était le Strobe Lab d’Edgerton, où il rencontrait souvent le professeur soi-disant à la retraite qui aidait les étudiants de premier cycle avec des projets. Le centre Edgerton, dit Alan, combine Pour des hommes et manusoffrant un espace de création précieux pour les étudiants.