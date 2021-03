Alamo Drafthouse demande la protection contre la faillite du chapitre 11: une chaîne de cinéma touchée par une pandémie

Mercredi, la chaîne de cinéma Alamo Drafthouse a déposé son bilan en vertu du chapitre 11, entravée par la pandémie mais espérant rester en affaires.

Tout comme ses plus grands concurrents, y compris AMC et Cinemark cotés en bourse, la société privée Alamo Drafthouse a été contrainte de fermer temporairement ses théâtres au milieu de vastes verrouillages ordonnés par le gouvernement visant à freiner la propagation du COVID-19.

L’entreprise a réduit ses dépenses et mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les cinéphiles. Mais seulement un tiers des 18 théâtres appartenant à l’entreprise de la chaîne et moins de la moitié de ses 23 sites franchisés ont rouvert depuis.

Il prévoit de fermer des sites appartenant à la société à Austin, au Texas, à Kansas City, dans le Missouri et à New Braunfels, au Texas, tout en mettant fin au développement d’un nouvel emplacement à Orlando, en Floride.

« La société continuera d’évaluer la santé de tous les baux au cours du processus du chapitre 11 et prendra des décisions sur les résiliations supplémentaires des baux pour décider quels emplacements feront partie de l’activité future », a déclaré Alamo.

La société a déclaré qu’elle était florissante avant que la pandémie n’éclate.

Mais en quelques semaines, son entreprise a été plongée dans un traumatisme. Une aide temporaire est arrivée sous la forme d’un prêt-remise de 10 millions de dollars du Programme de protection des chèques de paie du gouvernement fédéral en avril 2020.

Matthew Vonderahe, directeur financier d’Alamo Drafthouse, a déclaré qu’il pensait qu’une vente de la société présenterait « une voie viable à suivre ». La société a aligné une vente potentielle à un groupe de prêteurs et d’investisseurs actuels, notamment Altamont Capital et Fortress Investment Group, une transaction qui devrait être approuvée par un juge de faillite.

« Avec le soutien continu d’Altamont Capital et de Fortress Investment Group, la société continuera sa mission de fournir la meilleure expérience cinématographique du pays, en partageant les films et la nourriture que l’équipe d’Alamo Drafthouse aime avec le plus large public possible », a déclaré la société dans une déclaration.

Fondée en 1997 par Tim et Karrie League à Austin, au Texas, Alamo Drafthouse propose des sièges de luxe, des plats haut de gamme servis à votre siège et de l’alcool.

Alamo possède également une entreprise de merchandising cinématographique appelée Mondo, qu’elle a acquise en 2018.

Alors que les cinémas pourraient rouvrir bientôt si les cas de COVID-19 continuent de diminuer dans tout le pays, les cinémas sont confrontés à des défis supplémentaires, y compris les studios qui envoient de plus en plus leurs films à des services de streaming immédiatement ou peu de temps après leur sortie en salles.

Suivez le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.