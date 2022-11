Alamo Drafthouse Black Friday Deal: Économisez 25% sur une carte-cadeau de 50 $

Vendredi noir vient aussi au cinéma ! Les gourous du cinéma, les snobs du cinéma, les célébrités du cinéma – peu importe comment vous les appelez, il y a de fortes chances que vous connaissiez quelqu’un qui n’apprécierait rien de plus que de l’argent gratuit qu’il peut utiliser pour s’asseoir dans un théâtre et regarder le film de son choix (avec ou sans compagnie). À mon avis de snob de film, il n’y a pas de plus grand théâtre pour cela que Alamo Drafthouse, qui vend des cartes-cadeaux de 50 $ à 25 % de réduction jusqu’à lundi. Cela signifie que vous payez 37,50 $, mais que le bénéficiaire reçoit une valeur de 50 $ à dépenser en billets de cinéma ou en nourriture.

Alamo Drafthouse n’est pas n’importe quel cinéma de chaîne. Il propose un service de dîner et de boissons pendant le film, vous pouvez donc manger du pop-corn pendant que vous regardez… ou siroter un cocktail ou grignoter un sandwich avec des frites à la place. Vous le savez peut-être aussi à quel point il prend au sérieux l’étiquette du film (c’est-à-dire que les téléphonistes du théâtre peuvent être expulsés) et l’expérience de visionnage de films en général. De nombreuses grandes villes des États-Unis ont un théâtre Alamo, notamment New York, San Francisco, Austin, Boston, Chicago, Denver, Los Angeles, Charlottesville, Virginie et plus. (Si vous êtes un client d’Alamo, sachez que le carte des plats et des boissons diffère en fonction de l’emplacement du théâtre ou de la ville.)

J’étais un client fidèle du théâtre Alamo à Denver lorsque j’y vivais et j’ai récemment cherché l’emplacement de Brooklyn. J’ai essayé des salles de cinéma sans chaîne ou plus “indépendantes” avec un concept similaire (règles strictes de non-parler, ambiance de bar, projections de films cultes), et Alamo continue de tenir une bougie avec sa variété de films et d’ambiance. En plus des nouveautés, le théâtre joue souvent des films plus anciens ou propose des projections thématiques de “spectacle”.

L’offre de carte-cadeau d’Alamo est disponible jusqu’à 23 h 59 PT (2 h 59 HE) le Cyber ​​​​Monday. La société affirme qu’elle est valable pour les voitures-cadeaux achetées à 50 $ ou plus, mais l’offre ne s’applique pas aux cartes-cadeaux distinctes de plus petite valeur que vous combinez.